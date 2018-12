A La Moneda se le desordena el naipe en el oficialismo por manejo del caso Catrillanca: Desbordes acusa a Piñera de "pegarle en el suelo a Carabineros"

El apoyo al manejo del Gobierno en el marco del caso Catrillanca ya evidencia claras fisuras en las propias filas de Chile Vamos. Por un lado, están las públicas críticas del diputado RN Gonzalo Fuenzalida pidiendo la renuncia del general director de Carabineros Hermes Soto, a quien sindica como el responsable de hacer pagar el costo político de la crisis a La Moneda. Y pese a que la continuidad del jefe policial no ha sido puesta en entredicho por el Ejecutivo, el timonel RN Mario Desbordes, se puso del lado de los Carabineros y evidenció toda sus disconformidad con el trato dado por Palacio a la institución.

A juicio de Desbordes, Piñera derechamente "le pegó en el suelo" a Carabineros, y aseguró que con sus declaraciones sólo se hace eco de la tesis de la oposición: “que ese criterio de la izquierda lo recoja mi gobierno, no estoy de acuerdo”, señaló.

Las declaraciones de Desbordes, presidente del partido mayoritario del oficialismo, evidencian que a La Moneda se le ha desordenado el naipe en sus propias filas y no ha logrado articular una actitud unitaria para destrabar la crisis provocada por el crimen del comunero mapuche a manos del Comando Jungla en Ercilla.

Según el timonel RN, "¿qué sentido tiene pegarle en el suelo a Carabineros? Cuando el Presidente dice 'les pedí que digan la verdad', se puede creer que la institución completa está siendo cuestionada. Hace tres años era la institución más valorada y ahora se da un giro en 180 grados, me parece una situación exagerada”.

Es más, el diputado y ex carabinero consideró que las críticas que ha hecho Piñera a la institución de la policía uniformada "tampoco fue afortunada porque dio a entender como si se tratara de una situación generalizada (de mentiras y fraudes), que no lo es. Son hechos graves, como el Pacogate, Huracán y la muerte de Camilo Catrillanca, pero no es toda la institución", indicó a La Segunda.

A juicio del presidente de Renovación Nacional, “se ha hecho costumbre que cada vez que el Gobierno necesita dar golpes de autoridad, lo hace cuestionando a las Fuerzas Armadas o a Carabineros".

En este sentido, mencionó otro cuestionamiento lanzado por el Gobierno a las ramas castrenses, como lo fue la alusión a los gastos en que incurrió la FACH para la ceremonia de cambio de mando del jefe de la institución, Arturo Merino Núñez. El Presidente Piñera fue enfático en señalar que se trató de un “gasto excesivo, que me molesta y que no se va a volver a repetir”, según dijo en declaraciones a Radio Bío Bío, una crítica que no fue dejado pasar por alto por el presidente RN.

"Primero escuchamos críticas cuando se habló de los cambios al Alto Mando del Ejército y cuando se habló de las pensiones de las FF.AA. En el caso de la Fuerza Aérea, fui al anterior cambio de mando y fue idéntico. (Por ende) encuentro lamentable y poco afortunada la crítica pública, por la prensa que hizo el Presidente Sebastián Piñera a la FACh, el Presidente de mi Gobierno", señaló Desbordes, quien recomendó además que las críticas "deberían decirse directamente a las instituciones”.

Al ser consultado si ha expresado esta crítica al Gobierno, el timonel RN aseguró que lo hace “todos los lunes en la reunión del comité político en La Moneda”. Sin embargo, en tono de molestia, señaló que “ahí se toma poca nota de lo que planteamos los partidos".