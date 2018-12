Lagos Weber citará al canciller Ampuero a la comisión de RR.EE. tras negativa del país a suscribir el Pacto de Migración

Chile será uno de los países que no firmará el Pacto Mundial para la Migración impulsado por la ONU.

Esta decisión del gobierno no dejó contento a Ricardo Lagos Weber, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado: "hoy un medio de comunicación nacional escrito ha informado que el Gobierno no firmaría el Pacto Global por la Migración de la ONU. No es una forma grata de enterarse de un tema tremendamente importante, es un tema que debemos discutir, entendiendo que la política exterior la dirige el Presidente de la República, pero lo mínimo es conversar, al menos las diferencias, con las Comisiones de RR.EE. de ambas cámaras y del Senado ciertamente", sostuvo el senador en conversación con el portal Emol.

"Desde el Senado le he pedido al canciller (Roberto Ampuero) que asista a la Comisión de RR.EE. a explicar las dudas, complejidades, inquietudes que pueda tener el Gobierno sobre este pacto. Debemos abordar este tema de la migración, son varios los países que han presentado sus reparos, pero no podemos rechazar sin justificación este pacto", argumentó.

"Es un tema que debemos conversar y me gustaría que el Gobierno explique esta decisión, que ya sería segundo acuerdo de carácter multilateral que no firma, como fue el Tratado de Escazú", sentenció.