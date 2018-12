La ironía en el aniversario de los DDHH: La Moneda obligada a dar explicaciones por bajarse del pacto de migración

Justo en el aniversario 70 de la declaración Universal de los Derechos Humanos, la decisión del Gobierno de Sebastián Piñera de restarse de no suscribir el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular de Naciones Unidas ha provocado polémica en Chile y obligó al canciller Roberto Ampuero a dar explicaciones.

El pacto fue suscrito finalmente este lunes por más de 150 países que asisten a la conferencia intergubernamental de la Organización, en la ciudad de Marrakech, pero sin la presencia de Chile bajo el argumento de que el texto “choca con las normas en materia de migración regulada ordenada y responsable”, establecidas por el actual Gobierno, según aseguró esta jornada el ministro de RREE.

“El texto no establece con total claridad la distinción entre un migrante regular y uno irregular (…) y Chile no va a adherir a nada que puede ser usado en su contra en cortes internacionales y que atente contra la soberanía del Estado de Chile”, indicó el canciller que recién este lunes salió a dar explicaciones, después de conocerse el sábado de la negativa chilena a suscribir el acuerdo.

La línea de argumentación del canciller fue reforzar lo que ha realizado este Gobierno en materia de migración –bajo la premisa de “ordenar la casa” para tener una migración con reglas claras, segura y regulada, y disparar hacia la administración anterior, a quien culpó de promover una migración "descontrolada y desordenada”.

En esta línea, Ampuero subrayó que al asumir este Gobierno, había 300 mil migrantes en situación irregular, de los cuales 150 mil han participado del proceso de regularización impulsado por esta administración.

Por eso, respecto a las críticas recibidas desde la oposición, el canciller señaló que “es muy curioso que precisamente quienes estuvieron en el gobierno anterior y que no hicieron nada, y voy a subrayarlo con mucha claridad, nada, frente a un proceso migratorio absolutamente caótico vengan hoy a rasgar vestiduras”.

Ampuero deberá dar explicaciones este martes ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, adelantó el presidente de la instancia, el PPD Ricardo Lagos Weber. “Es un tema que debemos conversar y me gustaría que el gobierno explique esta decisión, porque ya sería el segundo acuerdo de carácter multilateral que no firma, como es el tratado de Escazú. En lo personal, creo que el acuerdo internacional de migraciones debiera ser firmado por Chile”, dijo el senador opositor.

Críticas de la oposición

La decisión del Gobierno de no aprobar el convenio migratorio por parte del Gobierno fue duramente fustigada por la oposición. Senadores socialistas acusaron al Ejecutivo de “política exterior errática y contraria a los Derechos Humanos”, mientras desde la DC plantearon que la decisión de no suscribir el pacto “está en lamentable sintonía con la idiosincrasia de la extrema derecha”.

Un aspecto que ha sido destacado por múltiples organizaciones y representantes, es el hecho que Chile había sido parte activa en las negociaciones y era considerado uno de los Estados favorables al pacto, e incluso una delegación de parlamentarios chilenos estuvo en Marrakech.

En este sentido, Pablo Vidal (RD), presidente de la comisión de RREE de la Cámara Baja, aseguró que “quedamos todos sorprendidos ante esta decisión que toma el gobierno, este es un bochorno mayúsculo, toda vez que Chile participó activamente en la elaboración de este pacto, con equipos técnicos de la Cancillería durante años. No entendemos esta decisión política que viene de La Moneda, el gobierno debe dar explicaciones claras”.

Otro foco de crítica fueron las palabras del subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla, quien señaló que migrar no es un derecho humano. “Lo del subsecretario revela un desconocimiento muy profundo de los contenidos del pacto global para la migración. Este acuerdo no plantea la apertura de las fronteras y no afecta la soberanía del país”, replicó la diputada PPD Andrea Parra, integrante de la comisión de Gobierno Interior.

La Democracia Cristiana también se sumó a la molestia por las declaraciones de Ubilla, señalando que “sus dichos son absolutamente infundados, pues es de la esencia de toda persona el derecho a desplazarse por el territorio o de un país a otro, buscando un futuro mejor o la protección de su integridad física y psíquica”, indicó la colectividad a través de una declaración.

El ex secretario general de la OEA, senador José Miguel Insulza, también contradijo la versión del Gobierno: "El derecho a migrar está en la carta de DD.HH.", recordando el artículo 13 de dicha declaración, que establece que “Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado”, así como “toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”. “Hay más chilenos y chilenas en el exterior que inmigrantes en Chile. Negar el derecho a migrar es una ofensa para unos y otros”, añadió el senador PS.