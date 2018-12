Oposición le regala en bandeja la interpelación a Chadwick

A las cuatro de la tarde se dio inicio en la Cámara de Diputados a un hito que se esperaba fuera histórico: la interpelación al ministro Andrés Chadwick, el hombre ancla del gobierno de Sebastián Piñera, la persona de confianza del Presidente, el mismo que ha vivido sus semanas más difíciles, debilitado por el asesinato del comunero mapuche, Camilo Catrillanca.

Pero el hashtag #RenunciaChadwick no logró permear dentro de las gruesas paredes del Congreso, y el jefe de gabinete salió triunfante de su round con la diputada Emilia Nuyado (PS), la escogida por la oposición para enfrentar al ministro del Interior del gobierno.

Hasta el lugar llegaron dirigentes mapuche, alcaldes de la Araucanía y el padre de Camilo Catrillanca, Marcelo, para seguir la interpelación. Y en el inicio de la sesión, la Cámara de Diputados aprobó, por 97 votos a favor, 8 en contra, y 29 abstenciones la constitución de la Comisión Investigadora que perseguirá las “responsabilidades políticas que correspondan” en esta crisis.

El ministro Chadwick, por su parte, llegó con los “pesos pesados”, acompañado en todo momento por la ministra vocera Cecilia Pérez, el subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla y el ministro Gonzalo Blumel (Segpres). El ministro Alfredo Moreno (Desarrollo Social) y Felipe Larraín (Hacienda), también lo escoltaron en la Cámara de Diputados. Un verdadero batallón.

El problema para la oposición fue que la diputada Nuyado no dio el ancho. Al menos así lo reconocieron en privado en el sector, desde donde se apuntó al presidente del PS, Álvaro Elizalde, como el responsable de cooptar todo el proceso de preparación y los argumentos de la parlamentaria. Según estas versiones, el senador por el Maule estuvo “encima” de la diputada y no permitió que hubiera ayuda externa para fortalecer la presentación.

Estas fuentes señalan que la apuesta total fue optar por el simbolismo de tener a Nuyado frente a Chadwick. Desde parte de la bancada opositora explican que habría sido una falta de respeto haber puesto a un "chileno" a interpelar al ministro, teniendo a una representante del pueblo mapuche. Pero la estrategia descuidó el fondo, y lo políticamente de peso para enfrentarse al hombre ancla del Gobierno, “por más debilitado que esté Chadwick”, agregan.

Frente a esta debilidad de la diputada Nuyado, el ministro Chadwick se movió como pez en el agua, modificó parte de los relatos, obvió preguntas y no asumió ninguna responsabilidad política. Incluso, con absoluta confianza, aludió al caso del matrimonio Luchsinger-Mackay muerto en el ataque incendiario en Vilcún, lo que fue interpretado como un guiño al sector más duro de la derecha.

El resultado del interrogatorio dejó cabizbaja a la oposición, que acusó el golpe de lo ocurrido en el hemiciclo. Sólo el Frente Amplio y el diputado René Saffirio salieron con fuerza, pero la ex Nueva Mayoría se retiró sin dar mayores declaraciones del lugar.

La ambigüedad de Chadwick

Pero más allá del irregular despliegue de la diputada Nuyado, al ministro se le vio abiertamente evadiendo el trasfondo de las preguntas de la parlamentaria, o derechamente faltando a la verdad.

“En el resto del país, en ninguna región, tenemos operaciones especiales”, aseguró el ministro, a pesar de que la presencia de FF.EE. de Carabineros y el GOPE, se encuentra a lo largo de todo Chile, y hace un trabajo de contención directo en zonas de conflicto. Es más, se encuentran de punto fijo fuera de liceos emblemáticos y universidades.

La diputada Nuyado recordó las declaraciones del único testigo del asesinato de Catrillanca, el menor de 15 años que relató ante la fiscalía como fue víctima de torturas por parte de los carabineros imputados por la muerte del comunero. “Me pidieron que me arrodillara, me gritaron y me amarraron las manos”, leyó la diputada, “¿hasta cuándo los niños van a ser primero, como tan fuertemente lo ha dicho el gobierno?”, preguntó Nuyado.

El ministro del Interior respondió, señalando que “el relato que usted hace es inaceptable, y las personas que cometieron algún abuso o violencia, sí están siendo investigados (...) jamás es justificable el maltrato de un menor”, destacó. Acto seguido cambió el tema, y habló de la relevancia del programa de protección a las víctimas, “para todas las víctimas de La Araucanía, dirigida por la Subsecretaria de Prevención del Delito”.

Pero esta vez, la parlamentaria contra preguntó sobre el mismo tema: “Usted, ¿qué hacía mientras el menor de edad que acompañaba a Catrillanca era torturado? ¿Y mientras los carabineros fabricaban las pruebas y mentiras?”, arremetió la diputada.

El ministro del Interior explicó que tras recibir -al día siguiente de la muerte de Catrillanca-, el informe de los hechos sucedidos, el Gobierno envió un equipo jurídico a La Araucanía, presentaron tres querellas, se formalizó a los cuatro carabineros involucrados y se desvinculó a once funcionarios de la institución.

Pero no explicó por qué desde el Gobierno se calificó a Catrillanca de delincuente, y se le atribuyeron antecedentes penales. Tampoco explicó por qué no chequeó la información entregada por Carabineros, con la que en esos momentos ya tenía en sus manos el Ministerio Público y el instituto de Derechos Humanos.

Tras relatar la lista de actos realizados por el Gobierno, el ministro leyó el primer comunicado que emitió el Ejecutivo respecto a la muerte del comunero mapuche. Pero en su relato olvidó nombrar una de las frases que más revuelo causó: “Su muerte ha tenido origen en un delito común”, dijo el ministro la noche del 14 de noviembre. La frase fue recordada por la diputada, Gael Yeomans (IL), en su cuenta de Twitter: “Se le olvidó esta parte, aquí lo dejo nuevamente y de otro medio de comunicación. Ninguna autocrítica por estas irresponsables afirmaciones”, destacó la parlamentaria.

Otro momento tenso en la discusión se dio cuando el ministro aseveró que el gobierno busca “diálogo sin condiciones, no puede jamás aceptar condiciones, ni menos aun cuando esas condiciones pueden envolver algún tipo de amenaza. El gobierno no negocia bajo condiciones, ni amenaza”, dijo Chadwick.

Nuyado respondió que el ministro hablaba con “arrogancia y prepotencia”. “Es usted el que no quiere diálogo, es usted quien no quiere desmilitarizar La Araucanía, es usted el que no quiere reconocer el territorio del pueblo mapuche, usted es quien está pensando que se le tiene que apoyar sólo a la Multigremial”, arremetió la diputada socialista.

"Diálogo aquí y ahora"

Además, el ministro Chadwick aseguró que la diputada Nuyado no se podía arrogar la voz del pueblo mapuche. “Esta es su visión, no nos arroguemos la representación del pueblo mapuche, no es única, ni exclusiva la que usted señala”, a pesar de que la diputada leyó las resoluciones que tomaron por unanimidad todas las autoridades del pueblo mapuche, en un encuentro realizado hace un par de semanas en Temucuicui.

Pero no quedó ahí. El ministro Chadwick citó al ex Presidente Ricardo Lagos y recalcó que “estamos dispuestos al diálogo aquí y ahora”, a lo que la diputada respondió: “¿Considera usted que se puede dialogar con balas, con asesinatos, con militarización, considera que eso es posible, bajo su mirada, su cosmovisión, su investidura?”.

Al terminar la sesión, Chadwick agradeció a la diputada Emilia Nuyado “sus preguntas y su consideración. Hemos tenido una muy buena interpelación… un buen ejercicio democrático. Espero haber podido transmitir con fidelidad lo que yo pienso respecto a mis deberes legales”, exclamó, mientras la barra brava de la derecha aplaudía con entusiasmo al ministro que se retiró sonriente de la sesión, mientras en Twitter el Presidente Piñera celebraba su performance “firme, prudente y transparente”.