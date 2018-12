Diputados RN se rehúsan a alejarse de Kast a pesar de pedidos de la directiva de tomar distancia

División es lo que se vive al interior de Renovación Nacional (RN). Y el motivo de ello tiene nombre y apellido: José Antonio Kast. El ex candidato presidencial ha generado división en el partido, al punto que tomó la decisión de pedir a sus militantes tomar distancia del ex UDI.

Sin embargo, los militantes más cercanos al líder de Acción Republicana, entre quienes se encuentra Camila Flores, se resisten a que les pongan restricciones y anunciaron que pedirán a la mesa presidida por Mario Desbordes una reunión para sincerar esta situación, consignó La Tercera.

Durante las últimas semanas, Kast se ha mostrado bastante crítico con el Gobierno de Sebastián Piñera, quien también es militante RN, a lo que el Mandatario señaló que "es cierto que en la última elección sacó una votación cercana al 8%, pero creo que no es el camino para Chile, no creo en los extremos".

El timonel del partido, Mario Desbordes, habló esta mañana con La Tercera PM y sostuvo que "hay una preocupación por unos episodios específicos pero hay un hito que es insoslayable: José Antonio Kast ha señalado hace dos o tres semanas que es candidato presidencial y eso obliga a los militantes de los partidos a tener un poco de coherencia. Esto no es contra José Antonio, no tengo problema que los diputados se junten con él teniendo y dejando claro que ellos van a trabajar por el candidato de RN y que eso no significa adherir a una candidatura presidencial".

"En su minuto, RN va a tener sus propios candidatos presidenciales y no quiero revivir episodios donde hay dos o tres RN descolgados apoyando a otro candidato que no es del partido. Eso no le hace bien a ninguna organización", agregó.

En ese grupo de miembros RN que estarían del lado de Kast se encuentran: Camila Flores, Harry Jürguensen, Miguell Mellado, Francesca Muñoz, Ignacio Urruticoechea, Eduardo Durán, Aracely Leuquén y Carlos Kuschel.

"José Antonio Kast y su movimiento son de derecha, es un líder de derecha ya acá no estamos hablando de apoyar a alguien de izquierda. Y en nuestras coalición y si queremos tener un próximo gobierno de derecha, nadie sobra. Ni los que nos sentimos de derecha ni los de centroderecha", dijo la diputada Flores.

Al respecto, Jürgensen aclaró que "si hubiera que conversar sobre los acercamientos o conversaciones que hemos tenido con José Antonio Kast, me sorprende”, porque “he sido un militante y diputado leal a RN y el gobierno pero eso no me puede limitar para reunirme con Kast o con otras personas que me parezcan un aporte".