Futuro en marcha: delfines en Valparaíso, 100 años del primer parque nacional y regresa zorro chilla

Como cada semana, en Futuro en marcha reunimos iniciativas, hallazgos y decisiones que están impulsando cambios reales en acción climática, restauración ecológica y conservación de la biodiversidad, mostrando que la transición ya no es solo una idea, sino sobre todo un proceso que avanza y se instala en el presente.

Cientos de delfines de Risso sorprenden frente a las costas de Valparaíso

Un extraordinario avistamiento de cientos de delfines de Risso o calderones grises (Grampus griseus) fue registrado el pasado 26 de mayo frente a las costas de Valparaíso, sorprendiendo a observadores y especialistas por el tamaño de la agrupación. Según explicó el naturalista José Luis Brito, se trataría de una población semirresidente que utiliza de manera recurrente las aguas del litoral central chileno y no de un paso ocasional. El registro se suma a otro avistamiento reciente en Pichilemu y refuerza la importancia de la costa central como área de tránsito, alimentación y permanencia para cetáceos.

Aunque suelen asociarse a aguas profundas y zonas oceánicas, los delfines de Risso pueden acercarse al litoral cuando encuentran condiciones favorables y abundancia de alimento, especialmente calamares, una de sus principales presas. El episodio volvió a poner en evidencia la riqueza biológica que habita frente a las ciudades costeras de Chile, muchas veces invisible para quienes observan el océano desde tierra.

A 100 años del primer parque nacional

Con una intervención audiovisual en el Mercado Urbano Tobalaba (MUT) fue lanzada la campaña que conmemora los 100 años de los Parques Nacionales de Chile y busca acercar a la ciudadanía a las áreas protegidas del país. La iniciativa es impulsada por el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), Conaf, Metro de Santiago, The Pew Charitable Trusts y Ladera Sur, y cuenta con el respaldo de más de 70 organizaciones de la sociedad civil.

La campaña coincide con el centenario del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, creado en 1926, y busca promover el conocimiento y cuidado del patrimonio natural chileno. Según el estudio Marca Chile 2026, casi el 90% de los chilenos se siente profundamente orgulloso de la geografía nacional, un atributo que además impulsa el turismo: durante 2025 el país recibió más de seis millones de visitantes extranjeros y la industria genera alrededor de 670 mil empleos.

De una bolsa de basura a la vida silvestre: el regreso de un zorro chilla a su hábitat

Con apenas un mes de vida, un cachorro de zorro chilla fue encontrado en noviembre de 2025 dentro de una bolsa de basura en un fundo de la provincia del Limarí. Rescatado por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), inició un extenso proceso de rehabilitación en la Unidad de Rehabilitación de Fauna Silvestre de la Universidad Andrés Bello (UFAS-UNAB), donde especialistas trabajaron durante meses bajo estrictos protocolos para evitar su habituación a los seres humanos.

Mediante el uso de máscaras, títeres y técnicas de mínimo contacto, el equipo logró que el animal desarrollara conductas propias de su especie y recuperara progresivamente su autonomía. Finalmente, en mayo de este año, fue liberado exitosamente, convirtiéndose en un ejemplo del trabajo que realizan los centros de rehabilitación para devolver animales silvestres a su entorno natural.

Una pasarela sobre el humedal que nació tras el terremoto de 1960

Con más de 700 metros de extensión y tres miradores elevados, la nueva Pasarela Monkul Kay-Kay fue inaugurada en el Humedal Monkul, en la comuna de Carahue, convirtiéndose en una de las principales puertas de acceso al único sitio Ramsar de La Araucanía. Diseñada por un equipo de la Universidad Mayor, en conjunto con la Comunidad Mateo Nahuelpan, la obra busca acercar a visitantes y comunidades a uno de los ecosistemas más importantes del territorio lafkenche sin intervenir sus áreas más sensibles.

El humedal, formado tras el terremoto y maremoto de 1960, alberga más de 170 especies de plantas y 141 especies de aves, consolidándose como un espacio donde biodiversidad, memoria geológica y cultura mapuche se encuentran en un mismo paisaje.