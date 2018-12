Llegaron los tiempos mejores para Oxiquim: aprueban concesión para nuevo puerto de la compañía en Quintero

Con 11 votos a favor y 9 en contra, la Comisión Regional de Uso del Borde Costero de la Región de Valparaíso aprobó el acta del 8 de agosto de 2018 y dio luz verde a la concesión marítima de un nuevo puerto para Oxiquim en la Bahía de Quintero.

Se trata de un proyecto clave para esta compañía dedicada a vender productos químicos y que ha estado en la palestra por los graves episodios de contaminación ambiental en la “Zona de Sacrificio” desde agosto pasado.

La situación ha generado descontento en los pescadores de Quintero y Puchuncaví, quienes consideran que esto solo viene a agravar las condiciones ambientales de la zona, además de atentar contra su actividad laboral.

La firma que tiene como presidente del directorio a Fernando Barros, el histórico abogado de Sebastián Piñera, ya moviliza un millón de toneladas anuales en un terminal en la misma zona, y desde hace cuatro años viene impulsando esta inversión de US$126 millones para la construcción de este nuevo Terminal Multipropósito.

Pero el proceso no ha estado exento de sospechas, dadas las privilegiadas redes que tiene Oxiquim con el poder. De hecho, los detractores del proyecto denunciaron que en la reunión de hoy no estuvieron presentes los seremi, un hecho que llamó poderosamente la atención en el gremio de pescadores. "Lo más curioso es que no fue ningún seremi, nos llama poderosamente la atención. Si hubiesen ido, hubiéramos perdido por más, porque se supone que iban a votar a favor del Gobierno. A todos nos llamó la atención que no llegaran. Posiblemente apostaron a que no iba a haber quorum, pero sí lo hubo, y los únicos que faltaron fueron los seremi", dijo a El Mostrador Roberto Monardes.

Además, para los detractores, la aprobación de la concesión marítima de un nuevo puerto para Oxiquim en la Bahía de Quintero es un hecho particularmente grave, sobre todo considerando que el acta que se aprobó durante esta jornada, corresponde a la sesión del 8 de agosto de este año, realizada pocos días antes de la crisis de contaminación que afectó a las comunas de Quintero y Puchuncaví entre agosto y septiembre.

Vía legal y política

De acuerdo a los dirigentes, los alcaldes de Quintero y Puchuncaví, Mauricio Carrasco y Eliana Olmos, respectivamente, manifestaron su desaprobación e iniciarán acciones judiciales, al igual que los pescadores.

"Eso lo vamos a conversar con nuestros abogados. Nosotros igual tenemos presentada una demanda en contra de Oxiquim para anular la resolución de calidad ambiental, así que ahí estamos viendo", comentó Monardes.

Además, el dirigente insistió en que tomarán todas las acciones políticas para llegar al Presidente Sebastián Piñera, y al ministro de Defensa, Alberto Espina.

"Lo que queremos nosotros es que esto se desista. El único que tiene el sartén por el mango es el ministro de Defensa, que es el que otorga una concesión marítima, y dada toda la situación que ha pasado en Quintero este último tiempo, creemos que la sensibilidad es distinta. Tenemos fe en que algo podemos cambiar. Esto fue un tema administrativo no más", sostuvo.

El efecto en la bahía

De acuerdo al reportaje “Algo huele raro con el polémico proyecto que Oxiquim tiene en carpeta para la Bahía de Quintero” publicado por el Mostrador en septiembre pasado, los efectos que tendrá el nuevo terminal serán de alto impacto para una zona ya castigada por la contaminación.

“Va a ser un hoyo de 20 metros de profundidad y 17 hectáreas. Tres a cuatro palacios de La Moneda bajo la bahía de Quintero. Toda la contaminación, acreditada por un estudio del Instituto de Fomento Pesquero el 2015 sobre nuestros recursos, locos, erizos, ostiones, dice que los metales pesados están altamente concentrados en el sustrato marino y en las arenas. La arena del dragado la van a botar en el límite de las 5 millas frente a Horcón, las corrientes pueden llevar esa contaminación hacia áreas de manejo en la zona norte: Papudo, Pichicuy, Los Molles Cachagua. Además, la van a tirar casi al borde de las 5 millas que la ley nos reserva para pescar”, graficó Monardes.

Sin embargo, para la Comisión de Evaluación Ambiental, tanto del Gobierno anterior como de esta administración, el proyecto cumple con la ley, considera que todos los problemas denunciados por los pescadores fueron correctamente subsanados por la empresa y, de esa manera, se le entregó la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) en enero de 2017, la que el comité de ministros ratificó al rechazar la invalidación de las personas que se oponen.