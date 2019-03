Democracia Cristiana le pasa la cuenta a Piñera por blindaje a Castillo y reitera rechazo a proyectos de Control Preventivo.y Admisión Justa

La semana pasada, el presidente de la Democracia Cristiana (DC), Fuad Chahín, respondió a las declaraciones del Presidente Sebastián Piñera, quien defendió la permanencia del subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, altamente cuestionado por su rol en el ocultamiento del informe sobre la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva.

Hoy, el timonel de la falange le pasó la cuenta al Presidente y, en entrevista con La Tercera, lanzó duras críticas hacia los proyectos del Gobierno advirtiendo que su partido no dará los votos para dos proyectos emblema de la actual administración Piñera: el control preventivo de identidad y Admisión Justa.

Frente a este último, consultado por los vitales votos de la DC para la aprobación de la iniciativa de Educación, Chahín señaló que "hay una posición clara de la bancada que tiene respaldo del partido".

"No estamos disponibles a la idea de legislar para reponer el criterio de selección de parte de los colegios. La idea nuestra era rechazar la idea de legislar y la división del proyecto no apunta a temas sustantivos. Por lo tanto, si sólo es un tema técnica legislativa, no hay ninguna razón para poder aprobar en esos términos la idea de legislar", sentenció.

¿Y los niños primero?

Frente a la medida policial, el presidente de la DC criticó que "pasamos de 'los niños primero' en la fila a someterlos a controles preventivos de identidad, es decir, sin que existan ningún indicio de haber cometido un delito. Eso efectivamente atenta contra los derechos del niño".

Chahín agregó que esta es una medida del Gobierno para tratar de esconder su fracaso en el combate de la delincuencia. "Me parece increíble que la defensora de la niñez y la directora del Sename sean críticas del proyecto, sin embargo por la encuestitis se impulse de todas maneras", comentó.

Dicho esto, con un rotundo no, el timonel falangista dijo "por ningún motivo". "Así como está Admisión Justa y el proyecto de control preventivo no cuentan con los votos".

Consultado sobre si ha cambiado la actitud de la DC frente al gobierno y si existe la posibilidad de una chance para el diálogo, Chahín contestó que no solo hay chance, "nosotros hemos estado dialogado con el gobierno", dijo.

"Para la reforma tributaria la DC ha actuado con una responsabilidad patriótica. Ahora el Gobierno tiene que ser capaz de demostrar su declarada disposición de dialogar y a buscar acuerdos. Además, tiene que entender que si logra aprobar la idea de legislar sin una base de apoyo amplio, puede existir una discusión en particular larga y traumática, que puede generar un estancamiento en la economía, de un año o un año y medio", concluyó.

Factor Luis Castillo

Finalmente, respecto a la salida de Luis Castillo de la subsecretaría, Chahín apuntó a que "es el gobierno el que tiene una contradicción vital".

"Como lo hemos acordado formalmente en el consejo nacional. No hemos vuelto a formar parte de instancias pre-legislativas formales y el subsecretario no es un interlocutor válido para nosotros. Eso es un problema para la gestión de salud del gobierno y es un problema de consistencia política porque es inexplicable que alguien que tiene un reproche ético, que incluso se manifiesta en la sentencia del juez Madrid, se mantenga en un cargo tan importante", manifestó.