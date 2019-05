"Aspiro al perdón de mis hermanos": Eduardo Durán remece la iglesia evangélica y renuncia junto a los otros obispos

Para hoy, se esperaba que el obispo de la Primera Iglesia Metodista Pentecostal Eduardo Durán presentara sus soluciones para solucionar los problemas dentro de la iglesia evangélica. Tras una reunión con sus obispos, indicó que, finalmente, dejará la presidencia luego de los cuestionamientos por el aumento de su patrimonio y el inminente casamiento con su amante.

No se va solo, sino que con el resto de obispos, con el fin de renovar la iglesia: "La renovación de la iglesia pasa por un cambio total, lo que necesariamente demanda la salida de todas sus autoridades, incluida este obispo".

"No buscamos una renovación cosmética, buscamos una de verdad", aseguró, agregando que "no podemos contar una nueva etapa de la iglesia si lo hacemos bajo una mentira diciendo 'yo no sabía' o 'yo no lo dije'".

“Hemos visto que personas han intentado todo tipo de acciones para instalarse en el poder interno de nuestra iglesia, han mentido pastores y medios de comunicación“, aseguró Durán, en un punto de prensa donde no aceptó preguntas los medios.

Por sus polémicas, el pastor expresó que “asumo mi responsabilidad con el rigor que mi cargo exige, aspiro al perdón de mis hermanos, nunca ha sido mi intención dañar nuestra fe, amo a nuestros hermanos, todos mis esfuerzos se orientan en generar espacios para que fortalezcan a la Iglesia“.