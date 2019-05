Fach: viaje de Piñera a China tuvo un costo de casi 240 millones de pesos

Alrededor de 240 millones de pesos, incluyendo el gasto en personal de las Fuerzas Armadas de Chile (FACH), hasta servicios de catering para unas 20 personas, incluyendo periodistas, fue el costo que tuvo el viaje a China del Presidente Sebastián Piñera junto a toda su comitiva, que incluyó a sus hijos Cristóbal y Sebastián.

El dato fue revelado por La Tercera PM, con información de la FACH. La institución uniformada precisó que la orden de de Misión de Vuelo fue recibida el 6 de marzo de 2019, y que de acuerdo al régimen interno, "no se realizarán cobros por vuelos a la Presidencia, debiendo solo mantener el control administrativo de estos vuelos. Conforme con lo expuesto, la Institución no realiza cobros ni facturaciones respecto de vuelos de la naturaleza señalada, motivo por el cual no existen costos por pasajeros, ni instituciones que transfieran recursos al efecto".

En ese sentido, el gasto corre por cuenta de la Fach. Específicamente, los viáticos de la tripulación tuvieron un valor de US$ 51.105 ($35,5 millones); Handling (manejo del avión) por US$ 29.682 ($20,6 millones); Combustible y Lubricantes por US$ 228.917 ($159 millones); y Catering (comida a bordo) por $21 millones.

El citado medio señaló que el costo total del viaje fue de US$ 331.373 (más de $230 millones) y $6,6 millones en moneda nacional, lo que suma unos 237 millones de pesos.

La comitiva estuvo conformada por: la esposa de Sebastián Piñera, el canciller Roberto Ampuero; la subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi, y el director general de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon), Rodrigo Yáñez; el ex presidente y actual embajador en misión especial para el Asia Pacífico, Eduardo Frei, y su esposa Marta Larraechea; los senadores Jaime Quintana (PPD) y Ena von Baer (UDI) y los diputados Alejandro Santana (RN), Francisco Undurraga (Evópoli), Javier Macaya (UDI), Pepe Auth (independiente) y Carlos Abel Jarpa (PR), fueron parte de la comitiva.

También estuvieron presentes los empresarios Andrónico Luksic; el presidente del Consejo de Negocios Chile-China y presidente del Grupo Security, Francisco Silva; el CEO de Agrosuper e integrante del Consejo de Negocios Chile-China, José Guzmán; el presidente de Sigdo Koppers, Juan Eduardo Errázuriz; el presidente de la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile (Asoex), Ronald Bown; el presidente de la Federación de Productores de Fruta (Fedefruta), Jorge Valenzuela y el representante de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conapyme), José Carreño.