Al Pan Pan: Javier Olivares (PDG) y Ramón Cavieres sobre ley miscelánea y relaciones PDG-Ejecutivo

Si bien el líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, comentó en principio sobre el proyecto de ley misceláneo del Gobierno que los votos de su tienda no estarían disponibles, lo cierto es que ayer hubo conversaciones que podrían cambiar el escenario.

Primero en el Congreso, con un almuerzo entre el ministro de la Segpres, José García Ruminot, y la bancada de la tienda, y luego con una reunión telemática donde además participó el titular de Hacienda, Jorge Quiroz. Y si bien no hubo humo blanco respecto de los resultados, tampoco se dio un portazo. El diálogo continúa hoy.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos sobre las relaciones entre La Moneda y el PDG de cara a la tramitación con el diputado Javier Olivares. Además revisamos el nivel de respaldo ciudadano al proyecto de ley con el director ejecutivo de Activa Research, Ramón Cavieres.