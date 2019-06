El PS no hizo nada: escándalo de San Ramón vuelve a estallarle en la cara

"Estamos convencidos de que ahí (San Ramón) no hubo un proceso limpio y transparente", dijo el diputado Marcelo Díaz, en referencia a las polémicas elecciones del Partido Socialista (PS) del 26 de mayo pasado.

Los coletazos por la controvertida elección en el partido, que finalmente dio como ganador a la lista del presidente Álvaro Elizalde sobre la de Maya Fernández, continúan, y una serie de irregularidades apuntan directamente a la comuna de San Ramón, al sur de Santiago, un territorio de suma importancia para el PS, donde existen 3996 votantes, prácticamente el 20% de toda la colectividad nacional.

De acuerdo a una investigación de T13, es en ese municipio donde ex militantes socialistas, expulsados del partido por graves acusaciones, tuvieron algún grado de participación en los comicios de la comuna. A ello, se suma que en el padrón del PS figuran personas inscritas en un domicilio ligado a un narcotraficante.

Uno de esos expulsados -en octubre de 2017- fue precisamente el alcalde la comuna, Miguel Ángel Aguilera, luego que se destapara el escándalo de narcotraficantes contratados en su municipio.

Mónica Aguilera, la mujer clave de la trama

Pero la trama va mucho más allá, y una de sus principales protagonistas es Mónica Aguilera, hermana del alcalde de San Ramón y una de las cartas fuertes en dicha comuna, y que fue denunciada por vínculos con el narcotráfico.

Aguilera integró la lista liderada por Álvaro Elizalde, donde obtuvo 500 votos más que el senador José Miguel Insulza, a pesar de que este último es mucho más conocido.

La influencia de Aguilera va más allá de San Ramón, y se extiende hasta la comuna de El Bosque. Allí se encuentra José Miguel Torres Rivas, quien asumirá en el comité central del PS. Torres, quien también integró la lista de Elizalde, fue detenido en 2008 por Carabineros cuando estaba en el interior de un vehículo sin placa patente, , con dos armas de fuego, una pistola de fogueo y un pasamontañas.

Torres fue condenado a 541 días de presidio por conducir un taxi sin patente y en 2011 fue condenado nuevamente por lo mismo a 41 días. Una situación que no le impidió recibir -entre 2008 y 2019- la cantidad de 174 millones de pesos por contratos directos con municipios, gracias a su negocio de arriendo de autos, que lo ha realizado mayormente en la Municipalidad de El Bosque.

Los "milifuncionarios"

Pero más allá de eso, no deja de llamar la atención la cantidad de militantes socialistas que trabajan en la Municipalidad. La unidad de investigación de T13 revisó el registro de militantes PS en San Ramón, dando cuenta de al menos 210 personas, grupo conocido como los "milifuncionarios", una situación que genera sospechas respecto a un "clientelismo" que podría servir para abultar el padrón electoral en la comuna.

"Es una cifra que claramente llama la atención. ¿Son militantes todos, muy capacitados que entraron a la contrata? ¿Eran personas que eran independientes y para entrar a la contrata se les pidió militar? Yo creo que esas son las respuestas que uno esperaría que nos diera el presidente comunal de ese partido", pregunta el director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht.

Marcelo Díaz, apoderado de la lista de Maya Fernández, también considera que la situación es grave. "Me parece grave, me parece impropio, no creo que ocurra en otra municipalidad. ¿Son militantes o militan después de ser contratados, o militan para ser contratados? Yo creo que la mesa directiva hizo la vista gorda".

¿Quiénes son estos "milifuncionarios"? Una de ellas es Katherine Jaque, funcionaria del Departamento de Salud que fue expulsada del PS en 2017, junto al alcalde Aguilera, tras ser acusada por una vinculación con delincuentes y que estuvo presente en las votaciones del 26 de mayo pasado.

"Lo que queda claro es que aquellos que eran operadores políticos y que renunciaron, o algunos fueron expulsados de la militancia del Partido Socialista, siguen operando, de la misma forma como lo hicieron en las elecciones anteriores y en los procesos anteriores del partido. Es de gravedad", dijo Precht.

La influencia del narcotráfico en el PS

Otra de las irregularidades de las que da cuenta el reportaje, es que en el padrón de la comuna se repite una dirección: Calle Pedro Lagos 9166. Siete personas entregaron dicho domicilio al momento de inscribirse como nuevos militantes del Partido Socialista.

Las siete personas que se registraron como militantes son familiares cercanos de Jorge Pinto Carvajal, quien cumple condena por narcotráfico en el Penal Santiago I y era funcionario de la Municipalidad de San Ramón cuando fue detenido.

Entre esas personas figura el nombre de Héctor Vergara Olivos, quien trabajó hasta mayo de 2018 como conductor del municipio y casado con Valeska Yañez, funcionaria hasta octubre de 2018 en la alcaldía y militante PS desde agosto de 2014.

En 2007, la policía allanó la casa y encontraron una escopeta, munición y dos cheques robados. Ambos fueron detenidos y formalizados por receptación y poste ilegal de arma de fuego.

En esa misma dirección también vivió el yerno del narcotraficante Pinto Carvajal, Miguel Sanchez, detenido en un allanamiento acusado de ser un brazo operativo de su suegro.

Un "tumor" para el PS

Las nuevas revelaciones provocaron todo un terremoto al interior del PS. El apoderado de la lista de Maya Fernández, Marcelo Díaz, calificó las nuevas denuncias de irregularidades en San Ramón como un "tumor" para el Partido Socialista, que “nos tiene que motivar a reaccionar, a actuar, a no permanecer impávidos”.

“Yo no puedo sino decir que allí hay clientelismo y ese clientelismo es reclutar a la gente para que fiche en el partido a cambio de alguna prebenda y a mí me parece que eso es un verdadero tumor que lesiona muy gravemente a la vida de los partidos, porque no es una realidad que exista en todo el país", aseguró Díaz a Radio Cooperativa.

En concreto, el diputado pide que “se anule esa mesa (de San Ramón), que no se vuelva a hacer la elección ahí y que se intervenga ese padrón” a la luz de los antecedentes. “Apareció un dato que me parece grave, siete o nueve personas con domicilio en un inmueble que ha sido allanado en dos ocasiones por casos de narcotráfico, más de 200 militantes inscritos en la comuna, algunos de reciente data", acusó.

Pero desde el bando de Elizalde hubo respuesta para el diputado Díaz. Esta corrió por boca de Fidel Espinoza, quien en Twitter escribió que “ni toda la derecha unida le ha hecho mas daño al @PSChile que el diputado @marcelodiazd . El tiene un diseño y una estrategia para destruir a la colectividad. Reportaje en @canal13 de hoy va en esa línea. @alvaroelizalde perdió en San Ramon y ganó en todo Chile con 67% votos”.

Luego, Espinoza matizó sus dichos, señalando que “no sólo critico a @marcelodiazd por intentar sacar ventaja política enlodando a actual directiva @PSChile, sino también condeno hecho de que personas vinculadas a actos delictuales estén hoy dentro o cerca del partido. Hay que tomar acciones para acabar con aquellos nexos”.

En la militancia socialista también hubo llamado a tomar el toro por las astas. Así lo planteó otro parlamentario, el diputado Leonardo Soto: “Hay que erradicar “malas prácticas” de seguidores de alcalde de San Ramón que denuncia #ReportajesT13. Varios ya fueron expulsados y querellados x el #PS y aún hacen daño. ¿Por qué Elizalde y Maya Fernandez, juntos, rechazan esto y los llevan a la justicia? Sería una buena señal”.

Pero también hubo reacciones al otro lado del arco político. Para el ahora líder del Partido republicano, José Antonio Kast, “la narcopolítica tiene capturado el Partido Socialista. El Gobierno y el Ministerio Público deben tomar medidas urgentes, antes que la droga infeste el sistema político completo. Mano dura contra los narcos y los políticos que los protegen”.