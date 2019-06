El nuevo obispo auxiliar de Santiago, Alberto Lorenzelli, ofició este domingo su primera misa en la basílica del Sagrado Corazón, en el centro de Roma, donde tuvo palabras de agradecimiento para el cardenal Ricardo Ezzati, quien coofició la liturgia.

De acuerdo a La Tercera, Lorenzelli reconoció que "no fue fácil" aceptar la proposición que le hizo el Papa Francisco para aceptar esta nueva responsabilidad.

"Para mí no fue fácil decir que sí a esta propuesta, y no porque me fuese difícil volver a Chile. Es más, regreso feliz. Siempre me han acogido muy bien. Siento que es un regresar en familia, pero claramente la tarea que el Señor me pide no es fácil y tiene muchos desafíos", dijo.

En conversación con el citado medio, el obispo habló sobre los seis años que vivió en Chile en calidad de provincial de los salesianos -congregación a la que también pertenece Ezzati- y dijo: "Llevo en mi corazón la experiencia de esos años vividos en Chile y ahora estoy feliz de poder celebrar y vivir nuevamente en medio del pueblo chileno, que es muy cariñoso y afectuoso. Tenemos que ir construyendo comunión y generar confianza".

"Todavía no sé cuál será mi labor, ya que aún no he podido profundizar. Cuando llegue a Chile tomaremos acuerdos con el administrador apostólico, Celestino Aós: mi servicio es, sobre todo, acompañarlo y ayudarlo", agregó.

Durante la homilía, también tuvo palabras de gratitud para Ezzati: "Quiero agradecer al cardenal Ricardo Ezzati, aquí presente, ya que en mis seis años como provincial en Chile me acompañó, me dio coraje siempre y con mucha discreción me aconsejó".

En referencia a las críticas por la participación del exjefe de la Iglesia de Santiago, junto al también exarzobispo Francisco Javier Errázuriz en su ceremonia de ordenación, señaló que "en la Iglesia de Dios todos tenemos un espacio, el Señor los acoge a todos".