La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó los recursos de nulidad que presentaron las defensas de Johanna Hernández y Francisco Silva, condenados por el asesinato de Nibaldo Villegas.

Los representantes legales Hernández y Silva buscaban que el juicio se repitiera, situación que no ocurrirá luego que el tribunal de alzada comunicara su decisión.

La defensa de Silva aseguró que hubo un error de derecho ya que no se tomó en cuenta su colaboración con la investigación en la sentencia del Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar. En tanto, el abogado de Hernández argumentó que los medios de prueba no estaban bien valorados.

Sin embargo, el ministro vocero de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Raúl Mera, señaló que dichos errores no existieron y comunicó la decisión del tribunal de rechazar los recursos.

"Fue rechazada porque sentimos que con el fallo de la instancia, no correspondía esa atenuante (...) en el caso de Johanna Hernández, era primero un recurso que atacaba los hechos en cuanto, según la defensa, no estaban bien valorados por los medios de prueba, no estaba bien razonado porque se establecían determinados hechos, la corte lo desestimó, entendió que estaban muy bien razonados", dijo Mera.

Vale recordar que Francisco Silva fue condenado a presidio perpetuo por homicidio calificado, mientras que Johanna Hernández es culpable de parricidio y se le fijó la pena de presidio perpetuo calificado.