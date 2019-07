"Es más fácil tratar de comprender el cielo que el suelo". Así se refirió el Premio Nacional de Ciencias Exactas, José Maza, a la situación que vive el país con el paro de profesores que ya lleva poco más de un mes.

El destacado académico de la Universidad de Chile, en conversación con Radio ADN sobre el eclipse de mañana martes donde será protagonista de una masiva charla astronómica en La Serena, también se dio tiempo para analizar la coyuntura, admitiendo que ve "con mucha preocupación el paro de los profesores".

"Mi ánimo, mi todo está con la educación pública", dijo, aunque a renglón seguido añadió que "yo soy un poquito pesimista de que con un paro de profesores se vaya a lograr una cosa muy grande, el Gobierno no parece tener una gran sensibilidad por el asunto de la educación pública".

"Yo creo que el paro va a durar tres o cuatro semanas más y no van a lograr nada, salvo que van haber estado dos meses sin clases los niños menos privilegiados del país, por lo que a mi me produce una sensación rara el paro de los profesores, compartiendo absolutamente que la educación pública es una vergüenza", cerró, no sin antes advertir que la única manera de que Chile salga del subdesarrollo es "potenciando la educación pública al máximo".