Hasta las 15:30 los profesores votan en urna secreta la respuesta a la oferta del Mineduc a su petitorio de 11 puntos. Los resultados a nivel nacional estarán no antes de las 18:30 horas, indicaron desde el gremio, en una jornada clave para saber así si se depone el paro docente que este lunes inicia su quinta semana de movilización.

Pero el día ha estado marcado por la molestia del gremio con las últimas declaraciones del Presidente Sebastián Piñera y la ministra de Educación Marcela Cubillos. El mandatario calificó el paro de “ilegal” y exhortó al magisterio a retomar las clases, mientras la secretaria de Estado insistió en que si no reanudan las actividades, habrá descuentos.

A juicio del presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, estas declaraciones “agresivas, patronales, gerenciales, como dando órdenes, ciertamente no van a ser bien recibidas”, y fueron recibidas como “amenazas por las bases del profesorado”.

“Si el Presidente quiere hablar de ilegalidades, en negocios y otro tipo de cosas, se mete en honduras, no creo que le convenga comenzar a hablar de ilegalidad, porque en ese tema hay trayectoria pasada para cada uno de nosotros, no me parece que sea conveniente entrar a discutir aquello”, espetó el dirigente.

A juicio de Aguilar, “si el Gobierno quiere resolver este conflicto las declaraciones agresivas y amenazantes no contribuyen porque son desatinadas e inútiles. Nuestros colegas no se van a amedrentar, nos han amenazado desde el primer día de paro, y nadie ha retrocedido ni un milímetro”.

"Hay una contradicción del Gobierno"

El dirigente puso foco en los aspectos que el Gobierno no ha accedido a dar una respuesta favorable a los profesores, como el pago de la mención a educadores diferenciales y de párvulos, y los cambios a la malla curricular que dejaron a Historia y Educación Física como no obligatorias en los cursos de 3° y 4° medio.

A juicio de Aguilar, el Gobierno ha tenido una postura “demasiado tozuda, intransigente, cerrada” y enfatizó que “no entendemos por qué el ministerio se sigue negando a discutir la reforma curricular”.

En cuanto al pago del reconocimiento a las educadores diferenciales y de párvulos, indicó que el Gobierno cae en una contradicción. “Cómo es posible que el país diga que no está en condiciones de contar con 6 millones de dólares que costaría iniciar el pago de las menciones a la educadora diferencial y de párvulos, hay una contradicción porque por un lado el Presidente dice que el país está repuntando económicamente, que con la gestión de este Gobierno la economía va al alza y por otro nos dicen que el país no está en condiciones de asumir un gasto tan menor dentro del presupuesto nacional”.

Aguilar también comentó los resultados de la encuesta Cadem que le dan al movimiento el aval del respaldo ciudadano. De acuerdo al sondeo, el 69% está de acuerdo con el paro de profesores y el 56% considera que se justifica que sigan en paro. Además, la gestión del gobierno en educación cae 12 puntos en un mes, de 31% a 19%, ubicando este ámbito como el área de gestión peor evaluada de la administración Piñera.

“A la encuesta Cadem, una empresa cercana al Gobierno, le fue imposible soslayar el tremendo apoyo que tiene nuestro movimiento y ésta es una señal de alerta muy fuerte para el Gobierno. Que la ministra haya caído 12 puntos de aprobación en su gestión debe ser un dato muy duro que el Gobierno tiene que leer”, indicó.

El voto de los profesores

En este escenario, los profesores deben pronunciarse a partir de un voto definido por el plenario de la Asamblea del gremio que contiene tres opciones:

1.- Acepto la respuesta del MINEDUC deponiendo el Paro Nacional Indefinido.

2.- Acepto parcialmente la respuesta del MINEDUC por considerarla insuficiente. Se depone el Paro y se mandata al Directorio Nacional a elaborar un plan de acción para luchar por los temas pendientes.

3.- No acepto la respuesta del MINEDUC y sigo en Paro Nacional Indefinido.