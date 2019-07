La esposa de Carlos Alarcón, ex GOPE acusado por el asesinato de Camilo Catrillanca, criticó al Presidente Sebastián Piñera por defender al ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien junto al subsecretario Rodrigo Ubilla, fue señalado de tener responsabilidad política por la muerte del comunero, según el informe de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados.

El Mandatario aseguró que Chadwick "hizo lo posible por encontrar la verdad" y que los responsables fueron los que "dispararon, ocultaron y engañaron".

Angélica Perales, esposa del ex carabinero, respondió a las declaraciones de Piñera, señalando que no se ha respetado la presunción de inocencia y que no comprende la actitud del Mandatario.

"A mi marido no se le ha hecho un proceso justo. A él se le condenó desde un principio (...) hay un juicio que ni siquiera todavía termina, que ni siquiera se ha hecho, y ahí aparece (Piñera) defendiendo al ministro. Yo sé que hay lazos de familiaridad, pero yo la verdad no entiendo la actitud del Presidente", comentó.

En tanto, la vocera del movimiento “Basta”, Gloria Naveillán, dijo que el Gobierno ha sido cobarde en este caso. "El papel que ha tenido el Gobierno ha sido de una injusticia y de una cobardía sin nombre. El Presidente Piñera en esto cometió un error garrafal".