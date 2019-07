Escala el “gallito”: Suprema responde a Piñera tras crítica a los jueces que “le dan un manto de impunidad a los delincuentes”

La crítica de Sebastián Piñera a los jueces “que no aplican la ley”, en un revival de su agenda del combate contra la delincuencia, no pasó desapercibida en la Corte Suprema y amenaza con abrir un nuevo frente de conflicto entre el Ejecutivo y el Poder Judicial.

El vocero del máximo tribunal, Lamberto Cisternas, expresó su preocupación por estos dichos y dijo que se trata de “una afirmación muy gruesa, muy fuerte”, y también demasiado generalista, de parte del Mandatario.

Entrevistado en Radio Duna, el ministro de la Suprema dijo -“a modo personal”- que los dichos de Piñera “me producen una sensación de preocupación. Desde luego preocupación porque son las opiniones respetables de la primera autoridad del Estado. Eso pesa, que se refiera en esos términos a un sector de la administración del Estado que es la justicia, y en particular a los jueces”.

Luego, al analizar el fondo de las declaraciones del Mandatario, Cisternas añadió que “me preocupa porque la afirmación es muy general. Jueces que no cumplen con su cometido. Y eso es casi un continente sin contenido porque uno no sabe de cuál cometido, de cual obligación está hablando, qué tipo de cumplimiento, etcétera”.

Por ello, calificó los dichos de Piñera como “una afirmación muy gruesa, muy fuerte”. “Me preocupa finalmente porque cuando él dice ‘algunos jueces’ significa que él tiene más o menos identificados a quienes no cumplen. Y él tiene facultades constitucionales para requerir que la Corte Suprema declare el mal comportamiento de los jueces que no cumplen con sus deberes (…) Entonces hay un deber de la autoridad superior del Estado que no se está ejerciendo, para que en definitiva saquemos de la cadena que él mencionó a quiénes no están cumpliendo sus funciones”, indicó.

Los polémicos dichos

Los dichos de Piñera abrieron así un nuevo conflicto entre la administración y el Poder Judicial, tal como ocurrió en su primer período de Gobierno cuando desde sus filas se acusaba una “puerta giratoria” de la justicia a favor de los delincuentes y puso en marcha la idea -después desechada- de un Observatorio Judicial para poner nota a los jueces.

Ahora, en la entrevista que concedió ayer a Radio Pudahuel, donde abordó entre otros temas la Ley Antiportonazos, Piñera indicó que “muchos jueces no aplican bien la ley (…) La principal labor de la justicia es proteger a los inocentes, y el debido proceso para los responsables, pero muchas veces da la impresión de que algunos jueces no entienden eso”

“Creo que hay algunos jueces que no están aplicando la ley, que están fallando de forma equivocada, que le dan un manto de impunidad a los delincuentes. Y esos jueces no pueden seguir así”, añadió.