Nuevo estilo y tono en el Colegio de Abogados: Leonor Etcheberry apunta al Gobierno por “acusaciones al voleo” contra el Poder Judicial

Una de las principales críticas que pesa históricamente sobre el Colegio de Abogados es su baja incidencia en la contingencia nacional. Sin embargo, la llegada de Leonor Etcheberry revolucionó a la entidad gremial, no solo por ser la primera mujer en asumir la presidencia, sino también porque parece decidida a participar del debate público, algo que sus antecesores rehuyeron permanentemente.

Este nuevo estilo en el gremio queda refrendado en la intervención de Etcheberry en el debate sobre la pugna abierta entre La Moneda y el Poder Judicial. Y en esta polémica, la nueva presidenta del Colegio de Abogados no ha dudado en fijar con claridad su posición al señalar que "no me gustan las acusaciones al voleo”.

La polémica partió con la crítica del Presidente Sebastián Piñera sobre los "jueces que no cumplen la ley y cubren con un "manto de impunidad a los delincuentes”, lo que fue refutado por la Corte Suprema y la Asociación de Magistrados.

Sin embargo, en La Moneda no dieron marcha atrás con su postura y a través de la vocera de Gobierno Cecilia Pérez han ido escalando la pugna. Primero, emplazando directamente a los jueces con la frase “déjense de responsabilizar al resto de la pega que tienen que hacer ustedes”. Y hoy, la vocera insistió en que el Gobierno tiene todo el derecho de criticar a los magistrados, y eso no significa “ninguna intromisión”.

Entrevistada en Emol, Etcheberry sostuvo que “decir que 'los jueces no cumplen su trabajo' no debe ser, y menos viniendo de la primera autoridad del país". Además, enfatizó que dicha aseveración no tiene asidero: "Yo creo que no es efectivo, como dicen ellos (Gobierno), que 'todos los delincuentes están libres'. Quisiera ver (entonces) por qué las cárceles están todas llenas", añadió.

Asimismo, la nueva presidenta del Colegio de Abogados indicó que la actitud del Gobierno es claramente "inmiscuirse”. “Yo quisiera saber qué pasaría si un ministro de la Corte Suprema o el presidente (del máximo tribunal) dijera 'todos los ministros lo hacen mal' sin decir nada más. Es obvio que eso no coopera en nada, es obvio que no debiera ser bien recibido en el otro poder del Estado”, sentenció.

Etcheberry es abogada integrante de la Corte Suprema, experta en derecho de familia, y fue desvinculada el año pasado como académica de la Universidad Diego Portales. Llegó a la presidencia del Colegio de Abogados tras las elecciones donde participó en la lista “De vuelta al colegio”. Asumirá el cargo hasta junio de 2020, tomando la vicepresidencia el gremialista Héctor Humeres. Tras este periodo, hasta 2021, el gremio será encabezado por Humeres y la vicepresidencia recaerá en Etcheberry.