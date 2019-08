Alcaldes de oposición llaman al gobierno a informar sobre el SAE, el nuevo proceso de admisión escolar en la Región Metropolitana

Los alcaldes de Renca, Claudio Castro; Independencia, Gonzalo Durán; Quinta Normal, Carmen Gloria Fernández; Recoleta, Daniel Jadue y Cerro Navia, Mauro Tamayo, se reunieron junto a profesores, apoderados y estudiantes para criticar al Gobierno por la falta de información hacia la comunidad escolar sobre el nuevo Sistema de Admisión Escolar (SAE) que entra en vigencia el próximo 19 de agosto en la Región Metropolitana.

Las autoridades comunales se citaron en el Liceo Bicentenario Instituto Cumbre de Cóndores Oriente de Renca, el que ya lleva dos años funcionando con el sistema de admisión aleatorio. En este lugar, dieron a conocer su preocupación ante la falta de conocimiento en la ciudadanía del nuevo proceso de postulación, destacándolo como un proceso rápido, transparente y seguro, que debe ser conocido por los padres y apoderados.

“Hoy queremos denunciar que frente a la falta de información del ministerio de Educación para la implementación del sistema de admisión escolar que comienza este año en la Región Metropolitana, hasta el día de hoy, los municipios, que somos sostenedores de la educación pública, no hemos recibido información que podamos distribuir a la comunidad para la implementación de este sistema de admisión. Por eso, los alcaldes del distrito hemos decidido movilizarnos y salir a comunicarle a la población que, por ley, además, debería estar comunicando el ministerio de Educación”, explicó el alcalde de Renca, Claudio Castro.

Agregó que “enfrentarse a un proceso de admisión con escasa información, aumenta la tensión, la frustración, y nos parece que lo que se ha hecho desde el ministerio de Educación habla de una desidia e irresponsabilidad que no es aceptable en un proceso tan importante y que además tiene el deber legal de cumplir”.

“Nos hemos percatado de que desde el ministerio de Educación no ha habido información suficiente ni clara. Nosotros creemos que lo que corresponde es unirnos, ponernos del lado de las familias y garantizar que en todas nuestras escuelas y liceos, quienes postulen lo hagan en condiciones dignas, y puedan efectivamente ser las familias quienes tienen la posibilidad de elegir el establecimiento en el que estudian, y no como ocurría antes que son los establecimientos que establecían criterios discriminadores o de selección que no correspondían a los criterios de inclusión y equidad y que significaban poner el foco en el establecimiento y no en la familia”, aseguró el edil de Independencia, Gonzalo Durán.

Por su parte, la presidenta ejecutiva de la Fundación Horizonte Ciudadano y ex subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, quien también estuvo presente en la instancia, indicó que felicitó la iniciativa de los alcaldes y la calificó como “profundamente necesaria. No olvidemos que el éxito de este sistema y de que esto funcione se basa en la información que tienen las familias, por eso es importante que las familias sepan cómo funciona”.

Agregó que “de ahí que la gravedad que el Ministerio no esté haciendo adecuadamente el trabajo y, además, desinformando respecto al sistema. Me parece tremendamente grave porque los únicos perjudicados con que esto no funcione adecuadamente son las mismas familias. Son ellos los que están buscando la mejor posibilidad para sus hijos e hijas, así que llamamos a todos a informarse adecuadamente. Los municipios van a estar entregando la información adecuada. Además, hay plataformas web donde las familias se pueden dirigir”.

El alcalde Daniel Jadue enfatizó que "junto a los diputados Boris Barrera y Cristina Girardi más los alcaldes de la zona norte, denunciamos la falta de información sobre el Sistema de Admisión Escolar en la Región Metropolitana. Mientras el Gobierno no hace la pega, nosotros trabajaremos para que esto se implemente al 100%",

Además, la alcaldesa de Quinta Normal, Carmen Gloria Fernández, señaló que el Sistema de Admisión Escolar “es un sistema justo, permite la inclusión, la diversidad y que las familias puedan decidir dónde estudian sus hijos. Estamos trabajando para garantizar el respeto que se debe tener a las familias y que es entregarles la información adecuada, para que puedan, con tranquilidad, optar dentro de un sistema que es justo. Estamos haciendo las coordinaciones y trabajando desde los jardines y todas las escuelas, para que nuestros apoderados pueden acceder a toda la información y puedan tener la tranquilidad necesaria al momento de tomar esta importante decisión”.

La diputada Girardi puntualizó en que “no solo el ministerio no ha informado adecuadamente, sino que se ha dedicado a desacreditar el sistema y confundir a las familias. Si esto no resulta en la Región Metropolitana, la única responsabilidad va a ser la de la ministra de Educación. Entonces, llama profundamente la atención que esta labor la tengan que hacer los alcaldes y las alcaldesas y no el ministerio. Hay que sumar dos más dos. Si el gobierno se ha dedicado a desacreditar el sistema, obviamente no le interesa que este sistema avance”.

En tanto, el diputado Boris Barrera puntualizó en que “yo quiero lamentar de que la ministra no cumple la ley, porque no está informando adecuadamente cómo es el sistema de postulación. Sin embargo, se ha encargado de desprestigiar y desinformar en una campaña donde recorrió casi todo Chile diciendo que este sistema no funcionaba y que lo que ellos proponían, era volver al sistema antiguo”.

“Todas las autoridades públicas estamos obligados a cumplir la Constitución y las leyes. Nos guste o no nos guste. Y lo que ha mostrado la ministra de Educación permanentemente es su férrea voluntad por derribar todo lo que se había avanzado en educación pública”, señaló el alcalde Tamayo de Cerro Navia.

El Instituto Cumbre de Cóndores Oriente, pertenece a la categoría de Liceo Bicentenarios, que hace dos años no selecciona por rendición de prueba o resultados académicos, sino que su proceso de admisión se realiza a través de un sistema aleatorio desarrollado por la Municipalidad de Renca, anticipándose al proceso que entra en vigencia este 19 de agosto. A pesar de tener 600 postulantes para 90 cupos solamente en sus niveles iniciales, ha mantenido e incluso mejorado sus resultados en calidad y aprendizajes.