La advertencia de la DC en el Senado por Reforma Tributaria: Jorge Pizarro notificó que “vamos a partir de cero”

Pese a que el Gobierno cantó victoria por la aprobación de la Reforma Tributaria en la Cámara de Diputados y pone todas fichas en este proyecto, al presentarlo como pieza clave para reactivar la economía, el panorama en el Senado se vislumbra complejo para el Ejecutivo.

Así quedó en claro con las declaraciones del senador Jorge Pizarro (DC), integrante de la Comisión de Hacienda, quien advirtió que “es difícil aprobar el proyecto tal cual como viene de la Cámara, por eso lo analizaremos en su mérito y a partir de cero”.

Los dichos de Pizarro ponen en suspenso el timing que se ha puesto el Gobierno para tener aprobado el proyecto. En el Ejecutivo aspiran a tenerlo despachado antes de fin de año, según ha señalado el ministro de Hacienda, Felipe Larraín.

De hecho, la aprobación del proyecto fue un tema central del comité político de este lunes en La Moneda, donde la consigna fue comunicar a la ciudadanía la importancia de este paso legislativo.

Sin embargo, el legislador falangista develó que en la oposición no tienen apuro por sacar adelante el proyecto y se tomarán “todo el tiempo que sea necesario para su estudio”.

“Mi idea es que podamos analizarlo en conjunto con los dos tres senadores de la oposición que conformamos la Comisión de Hacienda. Ello va a depender mucho de las necesidades que tengamos de construir un acuerdo amplio de todos los sectores, porque si eso es así, se pueden acotar los plazos, si no es así, vamos a estar en dificultades, porque esto se va a ligar a la Reforma Previsional y también a la Ley de Presupuesto”, indicó.

"El comité de senadores DC no tiene ningún compromiso con nadie"

La posición de Pizarro también choca con el acuerdo conseguido por la directiva de la DC y la bancada de diputados del partido con el Gobierno, que posibilitó la aprobación del proyecto en la Cámara Baja.

Su postura confirma que para la mesa de Fuad Chahin será difícilmente replicable en el Senado el mismo acuerdo conseguido en la Cámara de Diputados y se suma a las advertencias de otro senador de la tienda de la flecha roja, Francisco Huenchumilla, quien aseguró que el partido “cruzó la línea” con su votación en la Cámara Baja. Al respecto, Pizarro notificó que “el comité de senadores DC no tiene ningún compromiso al respecto con nadie. Recién comenzaremos a conversar al respecto en estos días, por mi parte lo haré en conjunto con los parlamentarios de la oposición”.

En cuanto a los temas controvertidos del proyecto, Pizarro asume que “la reintegración es el tema que más ruido genera y que desata las pasiones. Me parece imprescindible que la discusión vaya más allá de lo ideológico (…) se requiere objetivar el debate, éste no puede ser ideológico, sino centrado en la eficacia de los instrumentos que se quieren utilizar para tener un equilibrio entre la recaudación necesaria para la implementación de políticas públicas- en este caso ligado a la reforma previsional- y un sistema tributario que permita el desarrollo fluido de la actividad económica. En ese sentido, los impuestos no pueden ser tan grandes como para paralizar la inversión. Pero para que sea eficaz esta reforma, también debe ser justa respecto de que los que ganan más aporten más, ese es el marco en el cual se deben mover los acuerdos posibles”, puntualizó.

En tal sentido, lo ideal será conseguir un acuerdo amplio y condicionado a la Reforma Previsional, para el avance de los cambios tributarios. “Debe haber un sentido de justicia respecto en que los que ganan más, aporten más. Ése es el marco en el cual se deben mover los acuerdos posibles”, indicó.