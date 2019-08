"Como familia Frei Larraechea estamos muy golpeados y atravesando por un momento muy difícil en lo humano". Así comienza la declaración que esta mañana dio a conocer el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ante la autodenuncia de su hermano Francisco Frei ante el Ministerio Público.

En un texto de cuatro páginas, Francisco Frei Ruiz-Tagle se autodenunció ante la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte de Santiago, por una serie de transacciones financieras ilícitas que cometió en los últimos años a nombre de la sociedad Inversiones Saturno S.A., que pertenece al ex Mandatario y a su esposa Marta Larraechea.

Según la información dada a conocer por Interferencia, Francisco Frei tenía un poder para actuar como administrador de Saturno, una sociedad anónima cerrada que Eduardo Frei Ruiz-Tagle constituyó en octubre de 1988 poco después del triunfo del No en el plebiscito, y que posee en la actualidad varios inmuebles.

El escrito de Francisco Frei -el menor de siete hermanos- señala que firmó distintos instrumentos crediticios, como letras y pagarés, a nombre de la sociedad de su hermano, pero sin su conocimiento ni consentimiento, y usando el dinero para inyectarlo en otra sociedad de su propiedad.

La propia denuncia del hermano del expresidente asegura que los ilícitos cometidos ascienden a los 496 millones de pesos, aunque personas cercanas al caso dicen que podría ser mucho más, llegando incluso a los $2.000 millones.

"Debo declarar que todo lo que se señala lo hice abusando de la confianza y nombre de mi hermano Eduardo Frei Ruiz-Tagle, sin su consentimiento ni su autorización (...) Siento un gran remordimiento por el enorme daño que esto ha provocado y puede provocar, especialmente a mi hermano y a toda mi familia", dice el escrito del menor de los Frei.

Almadena: la raíz del problema

Esta trama comenzó cuando Francisco Frei se vio comprometido económicamente. De acuerdo al escrito que entregó a Fiscalía, su empresa, Almacenes de Depósitos Nacionales S.A. (Almadena), y él mismo, estaban atravesando una difícil situación económica.

Almadena, de acuerdo a servicios estadounidenses dedicados a bases de datos de empresas de todo el mundo, tiene una facturación de 2,7 millones de dólares anuales, y una nómina de 14 empleados, señala Interferencia.

Ante la delicada situación económica de su compañía, Frei suscribió una serie de acuerdos financieros con al menos cuatro empresas de factoring, todas a nombre de inversiones Saturno, pero utilizando dichos fondos capitalizar a su empresa.

Además contrajo compromisos con firmas de factoring a través de Almadena, usando a Eduardo Frei como aval y llegando incluso a falsificar firmas y huellas dactilares de ex Presidente.

En ese sentido, Frei suscribió un pagaré con Moonk Factoring por 42 millones de pesos, usando a su hermano como aval. Francisco reconoció en su escrito haber falsificado tanto la firma como la huella digital para simular la participación del otrora jefe de Estado en la operación.

Lo ocurrido entre los hermanos Frei termina por agregar más leña al fuego a una situación que ya desde antes era complicada, debido a las diversas posturas en torno a la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva en la Clínica Santa María en enero de 1982.

Francisco Frei es ingeniero comercial con mención en Economía de la Universidad de Chile y MBA Universidad de Chicago, Estados Unidos. Fue integrante del directorio de Televisión Nacional y también estuvo salpicado por el caso SQM, cuando surgieron antecedentes sobre las boletas incluidas como irregulares por la minera que fueron destinadas a dos de sus sociedades. En cuanto a su vida partidaria, llegó a ser secretario Nacional de la Democracia Cristiana en la presidencia de Alejandro Foxley, entre 1994 a 1997.

Eduardo Frei: "El daño causado ha sido irreparable"

En la declaración, firmada a nombre de la familia Frei Larraechea, Eduardo Frei reconoció que "estamos impactados por los hechos objeto de la autodenuncia que Francisco Frei realizó ante el Ministerio Público, en la que reconoce haber violado nuestra confianza. El daño causado ha sido irreparable, en todo sentido".

"Como hombre público, en todos los cargos que me tocó desempeñar, siempre puse el bien común por sobre el bien personal y, siempre procuré que se cumpliera con las normas y su espíritu. Y hoy, al igual que en el pasado, debo ser coherente con mis principios y esperar que el Ministerio Público investigue a mi hermano y resuelva en derecho lo que corresponda. Haré valer todos derechos que como afectados nos reconoce la ley", agrega.

Finalmente, el ex Presidente sostuvo que "a través de mis abogados me he puesto a disposición de la Fiscalía a fin de colaborar con su investigación y aportar todos los antecedentes que sean necesarios por dolorosos que sean para mí y mi familia y para todos aquéllos que también han podido ser víctimas de los actos de mi hermano Francisco".