El senador de la Democracia Cristiana (DC), Francisco Huenchumilla, dejó claro su desacuerdo con lo que operó la directiva del partido, liderada por Fuad Chahin, que apoyó la aprobación del proyecto de reforma tributaria del Gobierno en la Cámara de Diputados.

"Lo bueno de la política es que aquí no hay uniformidad ni hay un regimiento. Son discrepancias legítimas en un partido que se supone democrático, donde un senador, en este caso Francisco Huenchumilla, no está de acuerdo con lo que ha operado la directiva. Es una discrepancia legítima que no hay nada personal con nadie. Tenemos visiones distintas de lo que debe ser un sistema tributario justo y progresivo para el bien del país", comentó Huenchumilla en conversación con Tele 13 Radio.

Luego de la aprobación en la Cámara de Diputados, donde los votos DC fueron claves, en el Gobierno apuestan a tener aprobado el proyecto antes de fin de año, según ha señalado el ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Pero el jefe de la billetera fiscal está consciente de que la tramitación en la Cámara Alta será compleja: “en la Cámara pasó el grueso del proyecto y en el Senado vamos a conversar con todos los que estén dispuestos, pero estamos claros que algunos no tienen interés de conversar”.

"Vamos a partir de cero en el Senado"

De hecho, Huenchumilla sostuvo que "yo creo que vamos a partir de cero en el Senado", coincidiendo en su análisis con otro integrante del comité DC del Senado, Jorge Pizarro. "Esa es una buena noticia que dan los senadores de la Comisión de Hacienda, donde dicen 'este proyecto lo vamos a revisar completamente'. Ese es un buen camino", planteó el senador por La Araucanía.

Respecto a las piedras de tope, el parlamentario plantea que "el corazón de la reforma tributaria, que es la reintegración, es un tema muy complicado desde el punto de vista de los principios que uno tiene de como ve el sistema tributario en cualquier país del mundo. Ese es un tema clave, y también las normas anti elusión que a mí me parece que son muy importantes. Son como los dos temas que yo grafico como lo central del proyecto".

"La integración supone que las rentas del capital no van a tributar. Van a tributar solamente las rentas del trabajo. Este es un problema ideológico, no es un problema instrumental. Porque si fuera un problema instrumental, subamos el IVA al 30%, y eso recauda mucho. El IVA es lo que más recauda en Chile. Pero no es un problema instrumental, es un problema de principios ¿Quiénes deben tributar, los grandes o los chicos, las grandes empresas o el trabajador? Ese es el problema que está en discusión", finalizó.