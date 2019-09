Aliado complicado: dichos de Bolsonaro sobre dictadura le abren flanco a Piñera ad portas del 11 de septiembre 

En cosa de días, el Presidente brasileño Jair Bolsonaro pasó de ser un aliado predilecto del mandatario chileno Sebastián Piñera a transformarse en un socio incómodo. Mientras la semana pasada algunos medios destacaron la imagen de ambos gobernantes, en medio de la crisis de los incendios de la Amazonía, las declaraciones de hoy lanzadas por el polémico gobernante brasileño cambiaron las cosas.

Bolsonaro se fue en picada contra la actual Alta Comisionada de Derechos Humanos, la expresidenta Michelle Bachelet, con una opinión que tocó directamente asuntos internos de Chile. “Si no fuera por Pinochet, que derrotó a la izquierda en 1973, entre ellos a su padre, hoy Chile sería una Cuba”, dijo Bolsonaro, echando mano a un tema sensible de la historia chilena para responder a las críticas de la ex Presidenta por la violencia policial y la situación de los derechos humanos en Brasil.

De inmediato, desde la oposición salieron en bloque a respaldar a la alta comisionada, y sacaron al pizarrón al Presidente Piñera, exigiéndole elevar una protesta formal ante Brasilia.

El tema complica de sobremanera a La Moneda, dado que su aliado justificó el golpe de Estado de Pinochet, justo en el mes en que se conmemora el 46° aniversario de la asonada militar. De este modo, repone el foco en un tema que sigue dividiendo a las filas del oficialismo, y que quedó en evidencia el año pasado, cuando Piñera decidió dejar atrás su tesis de los “cómplices pasivos” y optó por derechizar su discurso, buscando contextualizar el golpe, acercándose así a las posturas de la UDI.

Pero el impasse de Bolsonaro no solo encendió al bando opositor, sino también en el mismo oficialismo se criticó al Presidente brasileño. “No es la forma de responder a un informe de las Naciones Unidas. Los informes de Naciones Unidas se rebaten con argumentos”, dijo el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, quien además fue enfático en que no comparte “la alusión personal” que realizó Bolsonaro a la muerte del general Alberto Bachelet.

Desde la UDI, el diputado Issa Kort (UDI), se sumó a los cuestionamientos y dijo que “no podemos aceptar que un líder como Jair Bolsonaro ocupe la historia de Chile para política interna”.

“Son lamentables las declaraciones del Presidente brasileño, Jair Bolsonaro, porque, en primer lugar, ocupa la figura de la Alta Comisionada de DD.HH., Michelle Bachelet, para un asunto de política interna de Brasil. Nosotros siempre hemos creído que las batallas políticas se ganan con ideas, no con denostaciones, por lo tanto, creo que un liderazgo claro, un liderazgo político serio y responsable debe plantear argumentos, no ataques”, dijo el parlamentario según informa La Tercera.

Kort añadió que “nosotros nunca hemos ocupado la historia de Brasil para fines de política interna, por lo tanto, tampoco podemos aceptar que un líder como Jair Bolsonaro ocupe la historia de Chile para temas de política interna. Lo que sucedió en Chile, queda en Chile, se resuelve en Chile y no se entrometen otros presidentes”.

Además, los dichos de Bolsonaro también marcaron el viaje que realizó esta jornada el canciller Teodoro Ribera a Brasil, donde se reunirá con su homólogo Ernesto Henrique Araujo y después con el gobernador de Sao Paulo, João Doria, y se espera que haga una declaración al respecto.

Piñera al pizarrón

En la oposición cerraron filas con Bachelet, las muestras de rechazo a las polémicas declaraciones del mandatario brasileño se multiplicaron.y emplazaron al Presidente Sebastián Piñera a emitir una queja formal.

El timonel del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, afirmó que “las expresiones de Bolsonaro sobre la ex Presidenta Bachelet son propias de un fanático, misógino y primitivo que una vez más justifica las violaciones a los Derechos Humanos en América Latina”.

En ese sentido, el senador indicó que “Sebastián Piñera debe clarificar si tiene un compromiso fidedigno con los Derechos Humanos, realizando una protesta formal ante el Gobierno de Brasil frente a declaraciones que constituyen una ofensa a todos los familiares de víctimas y a los demócratas de Chile”.

Por su parte, el presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD) manifestó su opinión y señaló que "son declaraciones tremendamente agraviantes no sólo para la Presidenta sino para la memoria de los chilenos. Este es un tema sensible en Chile. Nos parece que el presidente Bolsonaro cada cierto tiempo está acostumbrando a la región y al mundo a este tipo de declaraciones. Estamos frente a una persona que en el fondo es un dictador vestido de demócrata".

A su turno, el presidente del Partido por la Democracia (PPD), Heraldo Muñoz, dijo que "las declaraciones de Bolsonaro revelan que no entiende en lo más mínimo las normas de un Estado de Derecho y el respeto universal a los Derechos Humanos. Es un presidente que no está a la altura del gran pueblo brasileño. Muchos brasileños deben sentirse avergonzados de su presidente".

Por otra parte, el senador PS, Rabindranath Quinteros, exigió a través de Twitter una respuesta a la ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, por los dichos de Bolsonaro contra Bachelet. "Espero que la amistad de Presidente Piñera no nuble su juicio".

En tanto, la bancada del PS también rechazó los dichos de Bolsonaro. Al respecto, la diputada Maya Fernandez, afirmó que "esperamos que el Presidente Piñera saque la voz y haga un reclamo. No corresponde que se trate de esta manera a una Presidenta y a un General asesinado". En este mismo sentido, el diputado Fidel Espinoza, fue tajante: "Emplazo a Piñera a "dejar su amistad con Bolsonaro y defender los intereses de Chile".

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados anunció por su parte que "se hará una solicitud formal a la Cancillería de Chile para que se haga llegar un nota de queja al gobierno brasileño", señaló la presidenta de la instancia, Emilia Nuyado (PS).

Por su parte, la diputada Carmen Hertz (PC) agregó que “la Cancillería debería hacer un reclamo, porque se trata de injurias inaceptables. Exigimos que la Cancillería haga una nota de protesta al menos o llame al embajador de Chile en Brasil, que lo cite para hacer presente la molestia que debe que tenerse por los dichos de un individuo que ha lindado en el agravio, en la ofensa y en la vulgaridad”.

Por último, el diputado y presidente de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet aseguró que las declaraciones de Bolsonaro “son bastante precarios, medio primitivos incluso, porque además el presidente Bolsonaro personaliza una situación en Michelle Bachelet y lo lleva al plano personal, equivocando el rumbo pues la ataca directamente incluso haciendo alusión a la muerte de su padre, en circunstancia que ella ni siquiera actúa como ex mandataria de Chile, sino como alta comisionada de Naciones Unidas para ver los temas de derechos humanos”.