Embajador chino eleva el tono contra diputado Bellolio y Cancillería trata de bajar el perfil al inédito round

Si alguien pensó que la polémica con el embajador chino Xu Bu se acabaría con el telefonazo del canciller chileno Teodoro Ribera a la sede diplomática oriental estaba muy equivocado. En efecto, porque este miércoles el representante de Beijing en Chile arremetió con una nueva carta en contra del diputado de la UDI Jaime Bellolio por su reunión con Joshua Wong, el líder de las manifestaciones en Hong Kong.

En esta segunda misiva publicada en El Mercurio, titulada "la democracia no es igual a la violencia", el embajador sostuvo que el parlamentario "ha difamado y calumniado gravemente a nuestro país (…) por su ignorancia de la historia, cultura y actualidad social de China”.

“Estos días, el señor Bellolio no para de enviar tuits y recibir entrevistas quejándose de mis críticas y describiéndose a sí mismo como víctima. De hecho, si él no hubiera minado primero los intereses fundamentales de China, como la integridad territorial, soberanía e independencia política, yo no tendría ningún interés en hacer comentarios sobre su actuación”, señaló el diplomático.

“El ha dicho que no tengo derecho a criticarlo, y parece que solo podría dejarlo atacar a China. Su entendimiento sobre los derechos humanos y la democracia es lógicamente muy caótico. Creo que los derechos humanos y la democracia tienen como premisa el respeto mutuo entre las personas y entre los países", agregó.

El embajador reiteró que “Taiwán y Hong Kong forman parte inalienable del territorio chino, hecho reconocido por la ONU y la absoluta mayoría de las naciones, incluyendo Chile” e insistió en que Joshua Wong, líder de las protestas en Hong Kong, "no es un luchador democrático, sino un radical violento".

La primera columna publicada por el embajador Xu Bu, cuestionando la cita de Bellolio con Joshua Wong, desató una serie de muestras de solidaridad transversales con el diputado gremialista. "El embajador no puede pretender pautear a los parlamentarios chilenos", dijo el diputado de Convergencia Social, Gabriel Boric, mientras las presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, se preguntó “qué sucedería si en China un embajador chileno criticara a una autoridad política del PC chino, probablemente sería un incidente internacional".

También el entredicho abrió un flanco para el Gobierno, porque tanto el parlamentario aludido como otros congresistas exhortaron a una respuesta de la Cancillería chilena.

La estrategia de Cancillería

Ayer, el canciller Teodoro Ribera llamó al embajador chino, pero tuvo una explicación diplomática para el hecho. “Lo que hemos hecho saber es nuestra opinión respecto de un tema que puede tener muchas miradas, pero nosotros también le reconocemos al embajador chino la posibilidad de expresarse a través de los medios de comunicación como cualquier otra persona en el marco de la convención de Viena sobre relaciones diplomáticas”, dijo ayer el ministro.

Hoy Ribera insistió en ponerle paños fríos al tema, señalando que “todavía no me preocupa, está todavía dentro del juego democrático, del debate de las ideas”. "Para ellos el tema de Taiwán, Tíbet, Hong Kong, es un tema de altísima sensibilidad, la integridad territorial china es un tema de primer nivel y la República de Chile acepta, valora y reconoce la integridad territorial china, nosotros en esa materia no hay dos mensajes y yo estoy seguro que el diputado Bellolio tampoco cuestiona la integridad territorial china", dijo en Radio Pauta.

"El tema de discusión es si la visita del diputado Bellolio a una economía como es Taiwán y al paso por Hong Kong, que es un territorio con un estatuto especial, parte integrante de China es o no un paso temerario que va más allá de lo que debería ser", añadió.