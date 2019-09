El Gobierno de Sebastián Piñera podría al Tribunal Constitucional (TC) una lista de 17 proyectos que a juicio del Ministerio Secretaría General de la Presidencia han avanzado con indicaciones que son "inadmisibles".

"Le hemos presentado los presidentes de la Cámara y del Senado que es importante que aprendamos a respetar las tramitaciones de los proyectos, no solamente dándole la cabida efectiva a los proyectos que están con suma urgencia, porque no es casualidad que lo estén. Dicen relación con las prioridades de las familias de nuestra país y las facultades como órganos colegisladores tenemos como poder Legislativo y Ejecutivo", dijo la ministra Cecilia Pérez.

"Cuando no se respetan, por cierto el Presidente tiene la facultad para poder llevar adelante y tomar la decisión que en rigor la Constitución y las leyes le permiten", agregó Pérez.

La secretaria de Estado consideró que "es importante que podamos respetar las tramitaciones de los proyectos no solamente dándole la cabida efectiva a los que están con suma urgencia, porque no es casualidad que lo estén, dicen relación con las prioridades de las familias".

Por otra parte, el presidente de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, aseguró que su partido también está estudiando llevar algunas de estas iniciativas al TC.

"Aún no está definitivo quien iría al TC, si el Ejecutivo o los partidos de Chile Vamos, es un tema que tendrá que definirse en su minuto", dijo.

Iván Flores: "Todo lo que no le gusta al gobierno lo manda al TC"

El presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, se refirió precisamente de Tribunal Constitucional y el rol que le ha dado el Gobierno de Sebastián Piñera.

A juicio del parlamentario, "han habido iniciativas parlamentarias que son buenas para Chile, ¿cómo no va a querer el gobierno mejorar la calidad del trabajo de los gendarmes o que se modifique el código sanitario para regular la verticalidad de las farmacias y que signifique que los medicamentos de uso común estén con más acceso a las personas? ¿por qué no le pone el patrocinio en vez de mandarlo al TC, está convirtiendo en una tercera Cámara Legislativa? justamente por la misma razón, dado que la Constitución no se modifica porque no hay voluntad, en este escenario, todo lo que no le gusta al gobierno lo manda al TC".