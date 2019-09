La Moneda no hará ceremonia por nuevo aniversario del 11 de septiembre

"Como he señalado, en términos de Gobierno, no tenemos pensado ningún acto en particular". Así, la ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, confirmó que desde La Moneda no se realizará ningún acto en conmemoración a un nuevo aniversario del 11 de septiembre, día en que se cumplen 46 años del golpe de Estado.

"(No habrá) ninguna ceremonia particular, pero sin duda es un día para reflexionar. Reflexionar personalmente lo importante que es cuidar la democracia, lo importante que es cuidar el diálogo republicano, lo importante que es cuidar el respeto", sostuvo la ministra.

"Podemos tener legítimas diferencias y las podemos manifestar con pasión, con convicción, pero siempre cuidando y mirando hacia el pasado de lo importante que es la democracia, porque es lo que le estamos legando a nuestros hijos", agregó.

El año pasado -para la celebración de los 45 años del golpe- el Gobierno determinó llevar a cabo un acto ecuménico al que solo se invitó al gabinete y funcionarios de La Moneda. En aquella ocasión, ningún ex Presidente de la República ni tampoco parlamentarios o representantes de partidos políticos recibieron invitación.