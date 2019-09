“Pongámonos serios, ministro”: senadores de comisión de Salud emplazan a Mañalich por reforma a isapres

Los senadores de oposición que integran la Comisión de Salud, Rabindranath Quinteros (presidente), Carolina Goic y Guido Girardi, emplazaron al ministro de Salud Jaime Mañalich a que sincere su posición sobre las Isapres y diga “si quiere una reforma real al sistema”.

Los parlamentarios calificaron como “cambios cosméticos” las modificaciones que –según ha trascendido- el Gobierno quiere introducir al sistema de seguro privado de salud vía decreto administrativo.

“Pongámonos serios ministro: ¿quiere hacerse cargo de un cambio real de las isapres o no?”, emplazó la senadora DC por Magallanes. “Lo que plantean por vía administrativa son cambios cosméticos. No se puede postergar una reforma real que se haga cargo de un problema de salud. Reconocer el alza por el IPC de la salud es sólo alentar un mayor gasto de las personas. No hay ningún incentivo a prevenir las enfermedades, ni como se solidarizan los riesgos. Esta propuesta sólo es más negocio para las isapres”, añadió.

En tanto, Quinteros, presidente de la Comisión de Salud, afirmó que “tenemos el mayor interés en legislar un proyecto, pero que favorezca a los usuarios y no a la pinta de las isapres. Cuando el Minsal envió sus indicaciones hicimos ver nuestra disconformidad y presentamos 18 puntos que creemos deben estar en el proyecto. Aún no tenemos respuesta, pero nos enteramos que quiere hacer modificaciones vía decreto. Así no sirve, debe haber una conversación y ponernos de acuerdo en que se va a hacer”.

Quinteros agregó que las medidas anunciadas son insuficientes, “porque se debe terminar todo tipo de discriminación y no sólo a las mujeres en edad fértil, también a los adultos mayores, menores de dos años y personas con enfermedades preexistentes como solicitamos (…) la simplificación de la tabla de factores de riesgo se basan en sexo y edad que son factores que discriminan (…) y no termina con la prerrogativa de hacer alzas de manera unilateral”.

Y finalizó anunciando que “invitamos al ministro Mañalich a la Comisión de Salud, mañana, para que exponga las indicaciones del Ejecutivo y de respuestas a nuestras propuestas”.

En tanto. el senador Guido Girardi dijo que “no queremos una reforma cosmética para que las isapres sigan obteniendo utilidades millonarias a través del abuso y la discriminación. Queremos que asuman que son instituciones de salud, un seguro que administra un bien público y no un negocio cualquiera”.

Agregó que “planteamos una reforma que apunte en esa dirección y queremos que el plan de atención universal que propone el Ejecutivo sea un integral, contenga todas las enfermedades -también las no Auge- y que las isapres ofrezcan planes complementarios de hotelería”.

Los parlamentarios además ampliaron el plazo para indicaciones hasta la primera semana de octubre.