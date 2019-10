Luksic le pone presión a Piñera: "La clase política puede hoy resolver las pensiones, la educación, la salud y el transporte público"

El Presidente Sebastián Piñera se encuentra en una encrucijada con el estallido social que se tomó Santiago y ahora otras ciudades del país producto del alza en el precio de los pasajes del transporte público. desde la ciudadanía y el mundo político han rechazado el mal manejo político del Gobierno para atenuar el conflicto que mantiene a la Región Metropolitana militarizada luego que el Mandatario decretara, la madrugada de este sábado, Estado de Emergencia para controlar la violencia.

A las críticas ahora se sumó el empresario Andrónico Luksic, quien publicó un mensaje en su cuenta de Twitter para enfatizar que la clase política puede resolver los temas que hoy aquejan a la ciudadanía, agregando más presión a Piñera.

"Leo en sus miles de mensajes el cansancio por no ser escuchados, la indignación por los abusos, la desconexión de la clase empresarial, la ineficiencia de la clase política. Todos debemos reaccionar. Reprochemos con fuerza y claridad los actos de violencia y que este diagnóstico nos obligue a reaccionar como país", dice la declaración.

Luksic agrega: "Para los problemas de hoy, soluciones hoy; y aprendamos de una vez que para los problemas de mañana, también soluciones hoy. La clase política puede hoy resolver las pensiones, la educación, la salud y el transporte público. ¿Qué esperan? es ahora cuando debemos actuar. Hoy. No mañana. Muchos compatriotas ya no pueden esperar. Y los que podemos tendremos que ayudar a pagar la cuenta. En esto no hay magia. Por un Chile mejor de verdad", finalizó.