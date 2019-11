Chadwick, a un paso del abismo: el costo de perder el "alfil" para frenar la acusación contra Piñera

Son tiempos complejos para el Gobierno, aún más para el Presidente Sebastián Piñera, la tarde de este jueves la oposición logró conseguir 79 votos y aprobó la acusación constitucional en contra del ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, su primo y mano derecha en la transición de Piñera I a su segundo gobierno, el hombre ancla del piñerismo que dio un paso al costado, en medio de la crisis que ya suma más de 40 días en nuestro país.

En el Gobierno se siguió desde cerca los movimientos en el Parlamento, y que desde temprano presentaron números poco optimistas para los intereses oficialistas. Fuentes al interior de palacio señalaron -horas antes de conocer el resultado final- que no se querían adelantar a ningún escenario, y que aún creían en la posibilidad de revertir el marcador, situación que finalmente no se dio.

La aprobación de la acusación constitucional en contra del ex ministro del Interior, mano derecha, y aún asesor del Mandatario, llegó en un momento de extrema debilidad del Presidente Sebastián Piñera, quien, a través de sus expertos en “desactivar bombas”, esta vez no tuvieron la fuerza necesaria para evitar un escenario que se torna complejo para el hombre de mayor confianza del Jefe de Estado.

Si bien, en La Moneda saben de la lógica aplicada por algunos parlamentarios en la oposición, respecto de que prefieren quemar los cartuchos con el ex ministro, en vez de tocar al jefe de Gobierno, de igual manera, el golpe se sintió, pues entendieron que, en medio de este nuevo escenario, les fue imposible blindar a una figura que consideran, ya habría pagado el alto costo al ser “la ofrenda", en medio de la crisis.

En La Moneda hasta antes de que se hiciese carne la acusación, creían que el haber sacado al ex jefe de Interior en medio de la crisis, era pago suficiente para frenar la ofensiva, consideraban que el “sacrificio”, satisfacería el hambre por la responsabilidad política en los hechos, aunque nunca lo dijeron explícitamente, esa fue la manera en que se entendió la maniobra al interior.

Cabe recordar que incluso luego del caso Catrillanca, la figura de Andrés Chadwick, aunque debilitada, seguía siendo para todos quienes rodean al Jefe de Estado, un intocable, y por quien, en ese entonces el comité político, estaba dispuesto a inmolarse. Eran tiempos en que nadie en el oficialismo, ni tampoco en la oposición se imaginaron un gobierno del Presidente Piñera, sin su hombre de mayor confianza, “él era parte de la estructura del diseño”, no un asesor más, aseguraban.

Ahora, la pelota quedó en manos del Senado, en donde la oposición es mayoría, pero, no cabe duda que la Cámara Alta es un espacio donde Andrés Chadwick se movía cómodamente, y donde instaló su centro de operaciones en Valparaíso, pero hasta un par de horas luego aprobada la acusación constitucional, representantes de la oposición en el Senado señalaron aún no haber sido sondeados, y que esperaban que el Gobierno “mejor no lo haga”.

En el oficialismo señalan que se reforzarán los esfuerzos por lograr salvar a una carta política que en cierta medida “es parte del legado de Piñera”. Los esfuerzos en la Cámara no fueron pocos, el propio Chadwick lideró conversaciones con el Partido Radical y la DC para lograr frenar la acusación que podría dejarlo fuera del sistema público por cinco años.

En el Senado el panorama no es claro, aunque la parte más progresista de la DC se aloja en la Cámara Alta, también hay sectores que ven en la acusación contra Chadwick un “golpe innecesario en el contexto de crisis”, destacan desde la oposición. Pero hay otra iniciativa que ronda a palacio, la acusación contra el Presidente Piñera, que no tiene tanto respaldo al interior de la oposición, pero que podría ser un incentivo para que se apruebe la iniciativa contra Chadwick y así dar una señal de que el Gobierno tendría bajas ante la crisis.

Un fusible para el Gobierno

El avance de la acusación en contra del ex ministro Chadwick generó alivio al interior de palacio. A pesar de que es un duro golpe en contra del afil del mandatario desde Piñera I, en el oficialismo saben que el triunfo de esta acusación frenará la que está en trámite contra el Presidente. Señalan que aún esperan que el Senado rechace la opción tomada por la Cámara de Diputados, pero en el seno del piñerismo, ya sacarían cuentas de que es “un costo pagable” por las condiciones actuales del Gobierno.

La iniciativa con el Presidente, que fue firmada por parte de la oposición y está siendo analizada por la comisión revisora, es prácticamente “una ficción”, señalan desde el oficialismo, en donde confían en las conversaciones que han mantenido con “toda la oposición, transversalmente”, agregan.

Una de esas conversaciones sería con el diputado de la DC, Matías Walker, quien fue uno de los votos en suspenso ante la acusación contra Chadwick, pero finalmente optó, al igual que el resto de la bancada de la falange, por dar el visto bueno a la iniciativa. Pero, el panorama respecto a la acusación contra Piñera es distinta, Walker adelantó que él, junto a “varios de diputados de la DC vamos a votar en contra de la acusación contra el Presidente Sebastián Piñera”.

Tras la votación, señaló que “acá no hay una decisión de bancada, pero, estoy en condiciones de decir que mi voto será en contra de la acusación contra el Presidente. Quiero destacar las palabras de la senadora Isabel Allende (...) que ha dicho que en democracia los presidente tienen que terminar su mandato”.

Desde el Partido Radical también señalaron que no fueron invitados a redactar la acusación contra el Mandatario y que hasta el momento no han revisado la acusación, aunque tras bambalinas ya se adelantó que la bancada radical no estaría de acuerdo con el recurso en contra del Presidente, aseguran que “no es momento para desestabilizar el país”.

Cabe recordar que la acusación en contra del Mandatario causó más de una polémica al interior de la oposición, a pesar de que fue la diputada del Partido Humanista, Pamela Jiles, la que impulsó el recurso, ella no firmó la acusación, según trascendidos, debido a que habría sido vetada por diputados de su sector.

La iniciativa finalmente, fue firmada por los parlamentarios, Carmen Hertz (PC), Daniel Nuñez (PC), Emilia Nuyado (PS), Jaime Naranjo (PS), Vlado Mirosevic (PL), Tomás Hirsch (PH), Jorge Brito (RD), Gael Yeomans (CS), Carolina Marzán (PPD), Claudia Mix y Esteban Velásquez (Regionalista Verde).

En los partidos de la ex Nueva Mayoría aseguran que “no están los votos” y que hubo un “acuerdo tácito” de que algunos respaldarían la acusación contra Chadwick, pero no la levantada contra el Presidente Piñera. Es más, hasta en el Frente Amplio habrían algunos parlamentarios que estarían “reflexionando” su votación.

La diputada Karol Cariola (PC) destacó que la aprobación de la acusación contra Chadwick fue “un acto de justicia con alguien que fue permanentemente protegido por su primo, que es el Presidente de la República”, según la parlamentaria este resultado “marca un precedente” para la iniciativa contra el mandatario.

Agrega que lamenta “que algunos partidos se estén desmarcando de la responsabilidad política del Presidente de la República con lo que está ocurriendo, porque el ministro Chadwick se fue del ministerio del Interior y las violaciones a los derechos humanos continúan”.

La parlamentaria destaca que la acusación contra Chadwick tiene un argumento distinto a la de presentada contra Piñera, asegura que se ha comprobado que “no hay solo acciones de omisión”, que fue el argumento contra el ex jefe de la cartera de Interior, sino que el mandatario ha permitido “la violación a los DDHH, que es lo que estamos presentando en la acusación contra el Presidente Piñera”.

Una de las principales preocupaciones al interior del oficialismo es que a pesar de que se logre frenar la acusación contra el Mandatario, la aprobación de la iniciativa contra el ex ministro Chadwick podría abrir un argumento para acusar penalmente al Estado de Chile, cabe destacar que el primo del Presidente ejercía el control de las policías en nombre del Gobierno, por lo tanto, en palacio esperan que la iniciativa no pase el Senado, "si eso ocurre, la acusación contra el Presidente será frenada a como dé lugar", adelantan desde la centro derecha.