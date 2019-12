Chadwick se juega su última carta y habla ante el Senado: “Soy inocente de los cargos que se me formulan”

"Con profunda convicción quiero decirles que soy inocente de los cargos que me formulan en la acusación constitucional”. Con un discurso apelando directamente a los senadores que mañana miércoles deberán definir su futuro político, el exministro del Interior Andrés Chadwick se dirigió a los parlamentarios en la primera jornada destinada por la Cámara Alta para revisar la acusación constitucional interpuesta en su contra por la oposición.

Chadwick, quien es acusado por su eventual responsabilidad en los casos de violación de derechos humanos durante el estado de emergencia, negó cualquier responsabilidad y con voz temblorosa y entrecortada, enfatizó que “podrán tener la legitima opinión si lo hice bien o mal, pero jamás he hecho una omisión deliberada que permita que se violen los derechos humanos”.

La ex mano derecha del Presidente Sebastián Piñera intervino en una jornada marcada por la presentación de los diputados miembros de la Comisión Especial que formalizaron dicha acusación, integrada por el parlamentario frenteamplista Gabriel Boric, Marcos Ilabaca (PS) y Gabriel Silber (DC).

En la sesión de la tarde fue el turno de la defensa del acusado, representado por el abogado Luis Hermosilla, tras lo cual inesperadamente el exjefe de gabinete tomó la palabra.

Chadwick se jugó todas sus cartas, apelando directamente a los senadores con quienes convivió primero como parlamentario y luego como ministro del Interior en las dos administraciones Piñera. “Pedí hablar, conozco a todos, a unos por años, a los otros más reciente (…) Será esta la última vez que me dirija al Senado. Aquí estuve 16 años de mi vida sentado en ese escritorio y durante 4 años que como ministro de dos gobiernos, compartiendo permanentemente con este honorable senado. Nunca imaginé que mi última intervención en esta sala seria para dirigirme a ustedes por una acusación constitucional en mi contra, que considero no solo injusta, sino que permítanme decirles me causa un profundo dolor en la esencia de mi ser, la integridad de mi persona, por la materia que trata esa acusación”, partió su alocución.

Según Chadwick, “a quienes dicen que no se hizo nada o que fui pasivo, busqué siempre mantener el orden público, base fundamental de nuestra democracia y nuestro estado de Derecho”. Prueba de ello es que “instruí a las policías el respeto a los derechos humanos como ellos mismos lo han señalado, el director de la Carabineros y de la Policía de Investigaciones,” y como consecuencia se han instruido más de 500 sumarios a la fecha.

“Nadie puede garantizar que no se vayan a vulnerar los derechos humanos, pero ¿saben cuál es la defensa de la democracia? Cuando hechos condenables se producen, que funcione el estado de Derecho y que no existe impunidad”, dijo.

Para Chadwick, tampoco se trata de responsabilidades políticas, como remarcaron en sus intervenciones más temprano los diputados acusadores. “El día 27 de octubre asumí mi responsabilidad política porque ese día le presenté mi renuncia al Presidente de la República y le dije que ya no era un colaborador útil”, reveló, y al día siguiente fue el cambio de gabinete. “Asumí mi responsabilidad política y lo hice de cara al país”, aseguró el exministro.

“Está en juego la credibilidad de las instituciones”

La jornada crucial será mañana miércoles, a partir de las 10:00 horas, en una sesión sin hora de término. En la oportunidad, cada senador y senadora podrá fundamentar su voto respecto de los dos capítulos del libelo acusatorio, hasta por 15 minutos en total. Terminados dichos fundamentos, se pondrá en votación separada, cada uno de los capítulos de la acusación.

La acusación requiere el respaldo de la mayoría de los senadores en ejercicio, es decir, al menos 22 votos, y la oposición tiene 24 representantes en la Cámara Alta. El oficialismo cuenta con 19 senadores de Chile Vamos, por lo que el Gobierno necesita asegurar al menos tres votos de la oposición para que el libelo sea rechazado.

Para intentar revertir su suerte, Chadwick insistió en su mensaje en que “existe una enorme distancia entre esa evaluación política legitima de mi gestión y las imputaciones en mi contra. Y en estos momentos de convulsiones es fácil confundir esos planos. Jamás pediría que avalaran mi desempeño, quiero pedir que evalúen jurídicamente si mi conducta es o no reprochable desde un punto de vista constitucional”.

Para finalizar, el exministro insistió en que con esta acusación prácticamente “está en juego la credibilidad de la política y las instituciones de la República”. “Cada uno de ustedes deben decidir sobre mi inocencia o culpabilidad. No les pido que realcen mi gestión, pero con mucho respeto solo les pido que reflexionen en conciencia sobre el asunto que ha sido sometido a vuestra consideración. Lo más relevante es que el Senado cumpla con su función constitucional con total libertad y autonomía. No se puede hacer por decisiones políticas de partidos o bancadas, como lamentablemente lo hemos hecho en el pasado, tampoco me parece justo que se haga -como se escucha- porque tiene que haber un responsable o porque hay que entregar una suerte de chivo expiatorio. No es justo”, dijo.

La declaración de culpabilidad deberá ser pronunciada por la mayoría de los senadores en ejercicio. Cabe agregar que, si bien Chadwick ya dejó su cargo en el Gobierno, la acusación constitucional solicita la inhabilidad del exministro para el ejercicio de cargos públicos por un plazo de cinco años.