Día D para Chadwick: senadores fundamentan su voto y el Gobierno llama a “cuidar la institucionalidad”

En una jornada donde se espera la llegada en pleno de los ministros del equipo político de La Moneda, el ex jefe de gabinete del Gobierno de Sebastián Piñera, Andrés Chadwick, enfrenta a esta hora en el Senado la jornada crucial donde se zanjará la acusación constitucional en su contra.

A las 10 horas, la Cámara Alta comenzó el análisis del libelo, donde cada uno de los parlamentarios fundamentará su voto y decidirá el futuro político del primo del Presidente.

Se trata de una jornada crucial, y si bien Chadwick ya dejó su cargo en el Gobierno, la acusación constitucional solicita la inhabilidad del exministro para el ejercicio de cargos públicos por un plazo de cinco años.

La sesión especial de hoy se produce luego que ayer el Senado dedicó la jornada a escuchar las intervenciones de los diputados miembros de la Comisión Especial que formalizaron dicha acusación, integrada por Gabriel Boric (FA), Marcos Ilabaca (PS) y Gabriel Silber (DC), y a la defensa del acusado representado por el abogado Luis Hermosilla.

En esa instancia, el exministro del Interior se jugó su última carta, pidió tomar la palabra y habló ante el Senado reafirmando que “soy inocente de los cargos que se me formulan”.

Pese a que es acusado por su responsabilidad en los casos de violación de derechos humanos durante el estado de emergencia, Chadwick negó los cargos y -con voz a veces entrecortada y temblorosa- apeló directamente a los senadores con quienes convivió primero como parlamentario y luego como ministro del Interior en las dos administraciones Piñera.

A su juicio, asumió su responsabilidad política con su renuncia al gabinete y sostuvo que con este libelo prácticamente “está en juego la credibilidad de la política y las instituciones de la República”.

La acusación requiere el respaldo de la mayoría de los senadores en ejercicio, es decir, al menos 22 votos, y la oposición tiene 24 representantes en la Cámara Alta. El oficialismo cuenta con 19 senadores de Chile Vamos, por lo que el Gobierno necesita asegurar al menos tres votos de la oposición para que el libelo sea rechazado.

La defensa del Gobierno

De ahí los llamados desde el Gobierno, quien a través de la titular de la Segegob, Karla Rubilar, llamó al Senado a "cuidar la institucionalidad", asegurando que "no puede pasar la línea de hacer un juicio político sin fundamentos constitucionales", en caso de que se apruebe el libelo.

Entrevistada en Radio Duna, Rubilar recordó que el ex jefe de gabinete "es una figura relevante para nosotros y por tanto, lo vamos a campaña en el convencimiento más profundo de que el ministro Chadwick no tiene ninguna responsabilidad o fundamento para estar acusado constitucionalmente".

En ese contexto, la vocera de La Moneda recalcó que "nosotros tenemos un convencimiento profundo como Gobierno de que no hay ningún fundamento para que hoy el ex ministro Chadwick esté acusado constitucionalmente por haber actuado o no haber actuado en omisión y eso haber generado vulneraciones a los Derechos Humanos".

La sesión de hoy no tiene hora de término. En la oportunidad, cada senador y senadora podrá fundamentar su voto respecto de los dos capítulos del libelo acusatorio, hasta por 15 minutos en total. Terminados dichos fundamentos, se pondrá en votación separada, cada uno de los capítulos de la acusación.

El Capítulo 1 lo acusa de haber infringido la Constitución y las leyes omitiendo medidas eficaces para evitar la violación de DD.HH. y no haber mantenido el orden público nacional. Mientras, el Capítulo 2 apunta a que habría infringido la Constitución al declarar estado de emergencia y haber permitido hechos no contemplados en esta figura.