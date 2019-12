Senador Insulza explicó su voto a favor de la acusación constitucional contra Chadwick: "Habían existido violaciones a los DDHH"

El voto del senador socialista José Miguel Insulza a favor de la acusación constitucional en contra del ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, fue uno de los que terminó por dar la ventaja a la oposición para la aprobación del libelo acusatorio en el Senado.

Sin embargo, hasta el miércoles, el voto de Insulza era una incógnita, pero tras la aprobación del libelo -que impide a Chadwick ejercer cargos públicos por 5 años- el senador PS conversó con CNN Chile, y señaló que "la decisión tiene que basarse en un cierto principio y mi principio es que hay que respetar las normas. Había existido violaciones a los derechos humanos, nadie dice que las haya cometido él ni mucho menos, pero se cometieron mientras él era ministro del Interior por una institución como Carabineros de Chile, que depende del Ministerio del Interior".

El parlamentario aseguró que "todos los ministros están expuestos a una acusación y probablemente el ministro que está a cargo de la seguridad pública sea uno de los más vulnerables".

"Es una pega muy ingrata, puede pasar. Yo lamento que le haya pasado a Andrés Chadwick porque lo aprecio, pero lo peor que podría haber hecho este Senado -que esta es la única oportunidad que tenía de pronunciarse respecto a todas las cosas que pasaron en el país durante este tiempo- es que se lavara las manos y dijera ‘lo vamos a dejar hasta aquí no más’", dijo.

Por otra parte, Insulza recalcó que la responsabilidad del ex secretario de Estado no es la razón del estallido social. "El conflicto se originó por una demanda social, por las tarifas que la gente no puede pagar, el problema de las pensiones, la asamblea constituyente, el tema de las medicinas, etc. Y el Gobierno no parece entender esto".

"Los empresarios al principio decían ‘aquí hay que dar hasta que duela’, dijo ni más ni menos que Alfonso Swett (presidente de la CPC), pero no han puesto nada. Hoy día el ministro decía que no hay plata para condonar el CAE. ¿Y los bancos? Porque los bancos se ganaron toda la plata del CAE y ya se hicieron ricos con el CAE. Por lo menos se cubrieron sus gastos con el CAE. ¿No pueden hacer un gesto y condonar ellos algunas de las deudas o disminuir ellos algunas de las deudas? ¿Por qué tiene que hacerlo todo el Estado?", agregó.

Finalmente, el legislador PS indicó que "el tema de los derechos humanos se va a juzgar, pero el problema es el tema social, que de alguna manera el Gobierno y el mundo empresarial no entienden que siguen sentados en un polvorín que puede terminar mal".