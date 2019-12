Fiscal Nacional le quita el piso a declaraciones de Piñera sobre videos filmados en el extranjero: “No tenemos esa situación”

Así como la semana pasada, el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, relativizó la “información sofisticada” de la que hablaba el Gobierno al referirse al cuestionado informe del Big Data sobre el estallido social, este jueves el jefe del Ministerio Público volvió a quitar el piso al Gobierno.

Esta vez, Abbott salió al paso de los dichos del Presidente Sebastián Piñera, quien en entrevista con CNN en español insistió en la tesis de la injerencia extranjera, señalando que hay una "campaña de desinformación, de noticias falsas" sobre las violaciones de derechos humanos, que incluyen videos "filmados fuera de Chile".

Las declaraciones del Presidente a CNN en español abrieron un nuevo flanco de críticas desde la oposición e incluso en el propio oficialismo, donde el senador RN Manuel José Ossandón sostuvo que “estas declaraciones no ayudan, relativizan y dividen”. Incluso el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, fue enfático en señalar que “los videos que hemos visto son en su inmensa mayoría verdaderos”.

El jefe del Ministerio Público, encargado de la investigación penal a partir de estos antecedentes, también entró al debate y fue enfático en señalar que “hasta el momento, las imágenes que nosotros hemos analizado, no tenemos esa situación. Lo que no descarto que pueda ocurrir en el futuro, pero de momento, lo que llevamos analizado tanto nosotros y entiendo lo mismo que la policía, en cuanto nos han dado información, tampoco existiría esa situación”.

Abbott añadió que “toda investigación penal requiere un grado de seriedad importante para los efectos de luego poder usarla en el reproche penal que se hace a las personas ante un tribunal. Es necesario que todas las imágenes que nosotros podamos proyectar en un tribunal tengan la trazabilidad necesaria para poder llegar a la convicción. Parte importante de las diligencias de investigación tienen que ver con la trazabilidad de esas imágenes (...) tenemos que identificar a las personas que nos han enviado esas imágenes, ver en qué lugar se tomaron. En definitiva, ver la seriedad de la misma".

Respecto al polémico informe de Big Data, Abbott aseguró que de la información contenida en el reporte “no hay ningún hecho que sea constitutivo de delito y que por sí mismo pueda permitir abrir una investigación penal".

Añadió que “cuando me entregan el informe no me señalan quien es el autor. Simplemente me entregan un informe impreso que daba información de contexto restricto el análisis de información que aparecen en redes sociales a través de la tecnología del Big Data, pero no se me señala qué origen tiene esa información. Desconozco absolutamente de dónde puede provenir la misma".

Caber recordar que en su momento el Gobierno presentó el informe Big Data como “información extraordinariamente sofisticada a partir de análisis con tecnología” y en la entrevista con CNN en español Piñera asume que “hemos hecho un estudio de millones y millones de comunicaciones a través de redes sociales (…) vienen muchas de Rusia y de otros países de Europa oriental”.

Sin embargo, en el Gobierno desconocen la paternidad del informe y hoy la vocera de La Moneda Karla Rubilar insistió en que el documento “no fue encargado ni financiado por el Gobierno (…) se trata de un informe de análisis de redes sociales que llegó a la ANI y que llegó a manos del Gobierno, y fue puesto a disposición de la Fiscalía como insumo para las investigaciones que ellos estaban realizando”.