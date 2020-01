Guevara insiste en defenderse lavándose las manos: "Intendente no tiene ninguna facultad de disponer de Carabineros"

"Yo estoy contento con lo que hemos hecho". Así resume el intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara su desempeño en su cargo, en una semana marcada por la acusación constitucional presentada el pasado jueves por diputados de la oposición, quienes critican a Guevara por su actuar en Plaza Italia y su estrategia de "copamientos preventivos".

Sin embargo, y como ha sido la tónica esta última semana, Guevara se lavó las manos y desligó toda responsabilidad en esta estrategia, asegurando que es de exclusiva responsabilidad de Carabineros.

"El intendente no tiene ninguna facultad de disponer de Carabineros; la obligación que tiene el intendente es de mantener el orden público, y lo que uno hace es instruir a Carabineros, en el sentido de pedirles colaboración para mantener el orden público. Ahora, de qué manera se hace, con cuántos carabineros, con cuántos lanzaaguas, si se disparan bombas lacrimógenas, eso no depende de la autoridad política, sino que depende de la autoridad policial. Y está en todas las leyes avalado eso", dijo, en entrevista con el diario La Tercera.

Sobre la estrategia de "copamientos masivos", dijo que "yo no lo hice como un anuncio, lo hice como una información. Me pareció que era adecuado en ese momento informar a la comunidad de lo que iba a ocurrir y me pareció adecuado informar a la comunidad lo que había sucedido, como una suerte de balance".

De hecho, según Guevara, dicha táctica -materia en la que Carabineros "son autónomos"- nació desde la policía uniformada: "Por ejemplo, yo le digo a Carabineros que tenemos que terminar con el comercio ambulante que tenemos en algunas zonas de Santiago. La forma en que ellos lo hacen, con cuántos carabineros, a qué hora y qué día, la parte estratégica, es función de Carabineros, no es función del intendente".

Posteriormente el intendente sólo informó el copamiento: "Creo que es bueno mantener a la comunidad lo más informada posible. Y luego fue evaluada por mí, y yo creo que hay una buena evaluación de lo que ha hecho Carabineros. Por eso, yo he apoyado a Carabineros. Después de esa estrategia de Carabineros, usted ve que los locales comerciales pudieron abrir los lunes en la mañana, el sector del barrio Bellavista también lo pudo hacer… Preguntémosle a los locatarios, a los vecinos. A mí me parece que la estrategia de Carabineros fue exitosa del punto de vista de la convivencia y la ciudad".

"La estrategia que Carabineros adopta va a ir variando, por lo que me han informado, dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, para Año Nuevo hubo una estrategia distinta, porque la actividad era distinta… Y obviamente que la actitud de la policía frente a esa manifestación alegre y familiar es muy distinta a la actitud frente a personas que van a destruir, a tirar bombas molotov… Creo que el Año Nuevo demostró lo que estoy diciendo: que Carabineros tiene la capacidad para distinguir lo que es una fiesta, por mucho que se congregue mucha gente, de una manifestación violenta", agregó.

Tras recalcar que la estrategia de copamientos es responsabilidad de Carabineros, Guevara negó que se estuviera lavando las manos de cara a la acusación constitucional: "He evaluado, en general, positivamente la estrategia de Carabineros. De lunes a jueves el sector de Plaza Italia funciona bien, no quiero decir con normalidad, pero funciona… Los días viernes en la tarde sigue habiendo problemas. No quiero yo lavarme las manos, lo que quiero es domiciliar dónde corresponden las responsabilidades. Mi responsabilidad es usar todos los medios disponibles de la fiscalía, de los tribunales, de las policías, de la ANI, todo lo que tengo a disposición para que se mantenga el orden público. Ahora, dentro de cada uno de esos ambientes, cada uno tiene su responsabilidad".