Enel distribución refuerza sus operaciones ante evento climático en la Región Metropolitana

Enel Distribución incrementó sus recursos técnicos en terreno, multiplicándolos por siete en comparación con un día habitual, y fortaleció sus canales de atención hasta en cinco veces, anticipándose al pronóstico meteorológico anunciado para este miércoles en la Región Metropolitana. El objetivo de la medida es asegurar una respuesta oportuna ante una contingencia.

Ante eventuales interrupciones del servicio, se recomienda a los clientes privilegiar los canales digitales de atención. Entre ellos se encuentran el WhatsApp +56 9 9444 7606, disponible para reportar emergencias y solicitar información; la aplicación móvil gratuita Enel Clientes Chile; el sitio web https://www.enel.cl/clientes; y el call center 600 696 0000 / 800 800 696.

Atención preferencial para clientes electrodependientes

Los clientes electrodependientes inscritos en el registro de la compañía cuentan con atención telefónica preferencial, utilizando los números indicados durante su proceso de inscripción.

Enel Distribución reitera el llamado a los familiares y tutores de personas electrodependientes a realizar su inscripción, a fin de garantizar una atención personalizada y expedita durante situaciones de contingencia. El protocolo de inscripción está disponible en el sitio web de la compañía y en sus oficinas comerciales.

Para registrarse, se debe presentar una solicitud identificando al paciente y el lugar donde recibe hospitalización domiciliaria, junto con un certificado médico que especifique el equipamiento al que debe permanecer conectado.

Enel Distribución suministra energía a más de 2,2 millones de clientes. Su área de concesión comprende 33 comunas ubicadas exclusivamente en la Región Metropolitana: Cerrillos, Cerro Navia, Conchalí, Estación Central, Independencia, La Cisterna, La Florida, La Granja, La Reina, Las Condes, Lo Espejo, Lo Prado, Macul, Maipú, Ñuñoa, Pedro Aguirre Cerda, Peñalolén, Pudahuel, Quinta Normal, Recoleta, Renca, San Joaquín, San Miguel, San Ramón, Vitacura, Santiago, Providencia, Huechuraba, Quilicura, Lo

Barnechea, Colina, Lampa y Til Til.