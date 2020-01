Luksic apoya participación de independientes en proceso constituyente, pero sin escaños reservados

Para el empresario Andrónico Luksic, el plebiscito del próximo 26 de abril, en el que los ciudadanos deberán votar si quieren o no una nueva Constitución y el mecanismo para redactarla, "no es una elección política más".

En una columna de opinión publicada en el diario El Mercurio, Luksic recalcó la importancia que tendrá la participación de los independientes en dichos comicios, debate que -a su juicio- "ha quedado rezagado".

En la publicación, el empresario dejó claro que apoya la participación de independientes en el proceso constituyente, "no con escaños reservados, pero sí con condiciones mínimas para participar sin ser obligados a militar en un partido o inscribirse en un pacto".

Si bien el debate se ha centrado en la paridad de género y en reservar escaños para los pueblos originarios, "ha quedado rezagado el debate sobre la necesidad de asegurar la participación de los independientes, que, según todas las encuestas, son la gran mayoría de los chilenos", sostuvo el dueño de Canal 13.

Para Luksic, "la premisa acordada es que se debe aplicar el mismo sistema electoral que corre para la elección de diputados, que entre otros efectos tiende a privilegiar a los partidos y a la conformación de bloques políticos. Sin embargo, si se llega a realizar una Convención Constitucional o Mixta, estaremos escogiendo a los integrantes de una instancia inédita en nuestra historia".

"No se trata -continúa- de una elección política más, como cualquier otra de alcalde, diputado, senador o presidente. Parece clave, por tanto, otorgar más oportunidades para que los independientes puedan competir, no con escaños reservados, pero sí con condiciones mínimas para participar sin ser obligados a militar en un partido o inscribirse en un pacto".

El presidente del Grupo Quiñenco considera que "es legítimo y respetable que haya candidatos a la eventual Convención que sean políticos profesionales, militantes y exautoridades, pero en medio de una crisis de confianza en las instituciones podría resultar contraproducente convertir esa instancia totalmente nueva en una especie de Congreso paralelo".

Luksic sostuvo que si corren las mismas reglas de la elección de diputados, es "muy difícil" que un postulante que no forme de un partido político sea elegido fuera de pacto. "¿Qué garantías tendría un independiente para competir? Por ejemplo, ¿cómo se resuelve el tema de la franja de TV para dar espacios a quienes no son parte de una colectividad? ¿Cómo evitar que el sistema electoral deje fuera de una eventual Convención a personas con ganas de aportar, pero que no quieren renunciar a su autonomía ni firmar por un partido?".

"No soy un experto electoral ni pretendo serlo. Simplemente, como ciudadano, me parece importante que los actuales legisladores abran las puertas de esa eventual convención a independientes que no hayan competido antes en elecciones ni pretendan postular a otros cargos públicos en el futuro, pero que sí aspiren a ser parte de la discusión de una nueva Carta Fundamental", complementó.

Finalmente, Luksic que sería un "aporte a la transparencia" del proceso que esas reglas estén establecidas antes de que se lleve a cabo la votación del próximo 26 de abril.