Diputado Mulet (FREVS): “Lo más preocupante es que el gobierno no entienda dónde está parado”

Este sábado, regionalistas de todo el país se congregaron para realizar diversas actividades de conformación, análisis y principalmente crecimiento como partido en un contexto que hoy día pareciera casi utópico para un partido político. Por un lado con salón lleno en el ex Congreso Nacional, con más de 200 personas, lanzaron el partido en la Región Metropolitana, con candidatos y candidatas a las próximas municipales y constituyentes. Oficializaron la conformación de sus Juventudes FREVS y por la tarde, realizaron su Asamblea Nacional, con dirigentes de todas las regiones donde está conformado el partido, en los salones del ex Congreso que ya empiezan a quedarles chicos.

En ese contexto, el diputado y presidente de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, señaló que “mientras la derecha continúa con su campaña del terror, y los partidos del ‘orden’ se desangran y le aprueban todo a un presidente con un 6% de aprobación, los Regionalistas crecemos con fuerza y dignidad”

“En poco más de dos años, hemos crecido enormemente como partido, este sábado lanzamos la Federación en la Región Metropolitana, con la cual ya llegamos a 10 regiones de las 16 existentes, y de aquí a marzo estaremos prácticamente en todas, faltandonos solo Magallanes”.

Asimismo, a tres meses del estallido social, Mulet no se guardó nada y agregó que lo más preocupante de la conducción del país y las magras cifras de aprobación del Presidente, “es que pese a todo el gobierno no entienda donde está parado y que no provoque – ya que tiene la iniciativa exclusiva – cambios sustantivos”.

“Es exasperante ver a un presidente Piñera que no entiende la verdad dónde están situado los problemas o no quiere entender lo que sería más grave, y la gente sigue esperando. De manera que, creo que el gran problema hoy día está allí, en él, y es por eso que nosotros hemos dicho que si hay que renunciar, el Presidente debiera renunciar, y que incluso si se tiene que ir el Parlamento, debiéramos irnos para que se renueve todo. El Presidente no entiende y eso es lo más grave”.

A su juicio, el 6% de aprobación a la primera autoridad que recientemente entregó la encuesta CEP, “eso es como una revocación de poder, entiendo que técnicamente no lo es, pero está cada vez peor, porque él no logra sintonizar y no tiene capacidad de conducción ya que en el fondo ha perdido el apoyo de la derecha que claramente se expresa en esa cifra”.

Finalmente, Mulet tuvo palabras para las víctimas de violaciones a los derechos humanos que van en estos 90 días, recordando lo planteado al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, en la reciente interpelación que él le realizó, “le hicimos ver la necesidad de que el Estado además de obviamente parar esta forma represiva - que con la ley antisaqueo la aumenta en vez de disminuirla, esa es otra equivocación del gobierno – pero le planteé la necesidad también de que haya reparación efectiva, más allá de la verdad y de la justicia, reparaciones simbólicas y materiales a todas las víctimas de los derechos humanos en el gobierno de Piñera, él dijo que trabaja con el INDH permanentemente, espero que sea así, sino estaremos atentos”, concluyó.