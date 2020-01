Aplazamiento de elección de gobernadores: mucho ruido, pero sin piso político para concretarse

El llamado del presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, el RN Germán Codina, de aplazar la elección de gobernadores programada para octubre argumentando que no estarían dadas las condiciones para su realización, y la postura de La Moneda de mirar “con atención” esta propuesta, generó una fuerte polémica, no sólo al interior de la AChM.

A Codina se le complicaron las cosas porque un grupo de alcaldes rechazó su propuesta, al punto que el edil de Valparaíso, Jorge Sharp, lo acusó de ser un "vocero del Gobierno".

"El señor Codina más que presidente de esta asociación está hablando más como vocero del Gobierno en estas materias", sostuvo Sharp, al tiempo que agregó que "es una pésima señal para aquellos que luchamos por descentralizar el poder y esperamos que no se siga avanzando en estas materias".

Según este grupo de ediles, este planteamiento no representa a toda la asociación, por lo que solicitaron finalizar con esa idea.

"Tenemos una institucionalidad débil, en crisis, en cuestionamiento y lo que se requiere es más democracia, más participación de la ciudadanía, y la elección de gobernadores regionales es una contribución a aquello, insuficiente, pero es una contribución en la línea de descentralizar y dar más poder a las regiones", dijo el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán.

En tanto, el alcalde de Renca, el ex DC Claudio Castro, calificó la propuesta de irresponsable. "No entendemos las razones que se están esgrimiendo, creemos que es una irresponsabilidad política tremenda y por eso que insistimos en este llamado urgente a todos los actores que tiene que trabajar y hacer la pega para que esto se implemente de la mejor manera posible".

Por su parte, el alcalde de La Granja, Felipe Delpín (DC) también le quitó el piso a Codina, señalando que en la reunión con Claudio Alvarado, subsecretario de Desarrollo Regional, no se le planteó la idea. “Como AChM no solicitamos modificar la fecha de las elecciones de Gobernadores Regionales”, y “cualquier otra opinión al respecto es a título personal”, sentenció el también vicepresidente de la AChM.

Recados al Gobierno

En el Congreso también cerraron la puerta –y transversalmente- a la idea lanzada por Codina. Tras una reunión con el subsecretario Alvarado, el diputado PPD y presidente de la denominada “bancada regionalista”, Rodrigo González dijo que “la idea no tiene ninguna viabilidad política (…) este rumor que empezó a recorrer murió en su cuna”.

Igualmente, la senadora DC Yasna Provoste fue enfática en que los comicios deben mantenerse: "Lo que nosotros esperamos es que en octubre las regiones puedan elegir gobernadoras y gobernadores que sean las personas que mejor representen las inquietudes y anhelos”, dijo a CNN Chile.

También hubo dardos al Gobierno. “Les sugiero que no abran un tema adicional del cual hacerse cargo”, afirmó el senador PPD Ricardo Lagos Weber, quien aseguró que “desde La Moneda, hace más de un año que andaban sondeando si había apoyos para postergar esa elección, y esto era mucho antes de la crisis por el estallido social que vivimos a partir de octubre, y hay sectores que tienen una mirada muy crítica o conservadora sobre la necesidad de descentralizar Chile. Yo veo una operación para postergar esta elección”.

Su colega PPD Felipe Harboe complementó dicho planteamiento contra el Ejecutivo, señalando que "me llama atención que el Gobierno se abra a estas alturas a discutir la continuidad o no de proceso gobernadores. Es lo más bananero que he escuchado en el último tiempo. Es delicado porque afecta institucionalidad", dijo en Radio Agricultura.

Pero el reclamo no tiene colores políticos. El senador RN Francisco Chahuan también le mandó un recado al Ejecutivo. “El proceso de elección de los gobernadores regionales no tiene pie atrás. La sola idea de pensar en postergación es un profundo error. Y quienes estén por ese camino, sean algunos alcaldes o el Gobierno, sólo por meros cálculos electorales, solo le hacen daño a las regiones", sostuvo.

Medidas pendientes

A juicio del parlamentario RN, la única forma de resolver los problemas de competencias o supuestos vacíos legales es enviando los proyectos de ley comprometidos y no agudizando la discriminación contra las regiones.

"Nosotros en ausencia a la acción del Gobierno presentamos los proyectos para resolver la ley corta, esos proyectos están en la Comisión de Gobierno Interior y el llamado que hacemos al Gobierno es entender que uno de los problemas que hoy está viviendo el país dice relación con los problemas de trato, entre ellos el trato de Santiago con respecto a la regiones, por tanto, postergar la elección de gobernadores regionales es no entender donde están los problemas”, agregó Chahuán.

En esta línea, el diputado González comentó tras la reunión de la bancada regionalista con el subsecretario Alvarado que la “trasferencia de competencias comprometida por el Gobierno tiene que ocurrir y tenemos que avanzar en la Ley de Rentas Regionales, y acabamos de tomar un acuerdo con el subsecretario para sostener una reunión próximamente con él y el ministro de Hacienda para aclarar los términos en que viene esta legislación”.