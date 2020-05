Sindicatos de la Red Salud UC Christus denuncian abusos y violaciones de derechos fundamentales

A través de un comunicado de prensa, los sindicatos de la Red Salud UC Christus denunció una serie de abusos y vulneraciones a sus derechos fundamentales, entre los que se relatan presiones para aceptar las propuestas de la empresa presidida por el rector de la Pontificia Universidad Católica, Ignacio Sánchez, como acogerse a la Ley de Protección del Empleo.

"Tras un profundo y meditado análisis, nos hemos visto en la necesidad de recurrir a la Ley de Protección del Empleo, realizando un ajuste de la jornada laboral y suspensión de contratos al 30% de trabajadores", informó la compañía de salud privada.

“Queremos manifestar nuestro total y absoluto rechazo a la comunicación enviada por el correo corporativo de la Red, donde se informa de las medidas que pretende imponer la institución y que reiteramos, entendemos es un abuso viniendo de una empresa de esta envergadura y características como lo es la Red de Salud UC - Christus, parte de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de una gran empresa internacional como Christus Health”, agregan.

"Esta ley exige que haya consentimiento del trabajador o de acuerdo con los sindicatos. Nosotros tratamos de llegar a un acuerdo, nos unimos todos los sindicatos, hicimos distintas propuestas y la institución las rechazó todas. El pasado 29 de abril empezó a aplicar las medidas y es ahí donde comenzó la presión indebida, a través de llamadas y videos de WhatsApp", señaló Delfín Levicoy, Presidente del Sindicato de Profesionales.

Según detallan, la empresa decidió tomar una tercera medida, que no está contemplada en la ley: “Lo más grave es que ellos decidieron rebajar en un 10%, un 20% o hasta un 30% de tus remuneraciones mientras sigues ejerciendo jornada laboral completa, lo que consideramos es meterse al bolsillo de los trabajadores. No es posible que si tu no firmas esta propuesta, que no está incluida en la ley, la empresa te desvincule”, señala Carmen Gloria Galleguillos, Tesorera del Sindicato de Profesionales UC.

Por otro lado, desde la Directiva interina de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC) y el Frente Estudiantil Sindical, conjunto de organizaciones sindicales estudiantiles, han manifestado también su rechazo por las medidas tomadas por la red, adhiriendo a las denuncias realizadas públicamente por los sindicatos y manifestándose a través de las redes sociales con la consigna “no más despidos por exigir dignidad”.

Desde la Red de Salud UC Christus sigue sin otorgar respuesta a los trabajadores y no hay claridad con el total de personas que se verán afectadas, finalizan.