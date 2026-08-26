Matthei revive acusación por bots y dice que nunca creyó en el desmentido de Kast

La excandidata presidencial Evelyn Matthei volvió a denunciar que grupos republicanos ejecutaron una ofensiva digital para debilitar su campaña y afirmó que nunca creyó el desmentido que, según relató, le entregó personalmente el Presidente José Antonio Kast.

En una entrevista con El Tema del Día, de BioBioTV, Matthei sostuvo que el entonces candidato negó reiteradamente cualquier participación en esas campañas digitales. “Me lo dijo varias veces en mi cara, mirándome a los ojos, que no tenía nada que ver con esas campañas”, aseguró. Consultada sobre si creyó en su explicación, respondió: “No le creí nada y sigo no creyéndole nada”.

Sus declaraciones se producen después de la detención en Bolivia del consultor político argentino Fernando Cerimedo, investigado por su eventual responsabilidad como autor intelectual del ataque armado contra su expareja. En allanamientos vinculados con otras indagatorias, la Fiscalía boliviana informó del hallazgo de dinero, documentos y equipos que formarían parte de una supuesta “mini granja de bots”.

Ataques desde enero

Matthei afirmó que la ofensiva en su contra comenzó varios meses antes de que denunciara públicamente la difusión de videos manipulados y versiones falsas sobre su estado de salud.

“En realidad, el ataque sistemático hacia mí por parte de los grupos republicanos empezó en enero”, sostuvo. Según su relato, primero la responsabilizaron por la reforma previsional y luego la calificaron de izquierdista y comunista mediante registros audiovisuales editados.

La excandidata aseguró que los ataques se repetían cada dos o tres semanas y eran amplificados por las mismas cuentas. La ofensiva culminó, dijo, con la difusión de que padecía Alzheimer.

“Uno puede entender los ataques políticos, pero cuando ya te inventan una enfermedad tan terrible como esa (…) yo creí que tenía que alertar a Chile”, señaló. “Fue una campaña muy, muy terrible”, agregó.

Matthei también mencionó una fotografía de Cerimedo junto a integrantes del equipo de Kast y puso énfasis en la desaparición de dos cuentas digitales después de la detención del consultor.

“Casi 48 horas después desactivaron las dos cuentas principales de los republicanos, las dos cuentas de troleo, de hacer daño más importantes de los republicanos”, afirmó.