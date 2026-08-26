FMI renueva línea de crédito flexible para Chile por US$ 11.800 millones

El Banco Central informó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó una nueva Línea de Crédito Flexible (LCF) por DEG 8.721,5 millones, equivalentes a US$ 11.800 millones. El acuerdo reemplaza al vigente desde agosto de 2024, que alcanzaba los US$ 13.800 millones.

El instrumento permite acceder a financiamiento ante shocks externos, como una crisis económica o financiera, pero no implica el desembolso inmediato de un crédito. El Banco Central sostuvo que el monto “se considera adecuado como seguro ante posibles riesgos externos en un entorno global aún complejo”.

Cuarta línea desde 2020

Esta es la cuarta vez que el FMI suscribe una LCF con Chile y el monto ha disminuido en cada renovación. La primera fue aprobada en mayo de 2020 por US$ 23.930 millones; en agosto de 2022 bajó a US$ 18.500 millones y en 2024 se redujo a US$ 13.800 millones.

“En ninguna oportunidad, el BCCh ha utilizado esta línea de crédito”, recalcó el instituto emisor. Estas facilidades están reservadas para países con fundamentos y marcos de política macroeconómica muy sólidos, capaces de responder a shocks externos.

Riesgos para la economía chilena

El subdirector gerente del FMI, Kenji Okamura, señaló que el crecimiento de Chile “se ha moderado, con una desaceleración temporal de la actividad minera compensada por el alza de los precios del cobre”.

El organismo advirtió que la guerra en Oriente Medio ha golpeado la actividad mediante el aumento del precio del petróleo y que la economía chilena continúa expuesta a elevados riesgos externos. Entre ellos mencionó la persistencia del conflicto, las tensiones comerciales, una desaceleración de socios clave y correcciones desordenadas vinculadas a una revisión de las ganancias de productividad impulsadas por la inteligencia artificial.

Okamura destacó las políticas adoptadas para mantener el equilibrio macroeconómico y reforzar la resiliencia, incluida la acumulación de reservas internacionales del Banco Central. Sobre el Plan Nacional de Reconstrucción, el FMI afirmó que busca acelerar la inversión y elevar la producción potencial mediante la simplificación de permisos y la reducción de la carga fiscal.