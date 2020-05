Parlamentarios “vitalicios”: Senado vuelve a postergar votación y sigue dilatando reforma que pone límite a la reelección

Se pensaba que esta sería la vencida, pero el Senado nuevamente optó por aplazar la votación de la reforma que limita la reelección de las autoridades.

Luego de ser postergado el pasado miércoles, el proyecto estaba en tabla para ser visto durante esta jornada. Sin embargo, nuevamente quedó en el tintero, porque en su sesión telemática los parlamentarios acordaron priorizar el proyecto de portabilidad financiera.

Para analistas como Axel Callís, simplemente “es una vergüenza que por cuarta vez el proyecto no sea votado en el Senado, siendo una de las demandas más sentidas de la población después del estallido social, incluso más que la rebaja de la dieta”.

A juicio del director de la encuesta Tú Influyes, “el punto es que la Cámara y el Senado requieren de un 'reseteo' para recobrar algo de la legitimidad perdida en estos años de encapsulamiento. El binominal y el financiamiento opaco degradó la base democrática en estas instituciones”.

Acusaciones cruzadas

La nueva postergación desató un agrio debate entre los honorables, sobre todo porque hay resistencia a la votación en particular, donde se establece un efecto retroactivo que toca los intereses de cada parlamentario en ejercicio, algunos de los cuales ya cumplen tres décadas en el Legislativo.

Según lo despachado en la comisión de Constitución, los senadores podrán estar un máximo de dos períodos consecutivos (una reelección), mientras que los diputados, consejeros regionales, alcaldes y concejales un máximo de tres períodos consecutivos (dos reelecciones).

“Creo que el Congreso se perdió una oportunidad de haber podido discutir con altura de miras lo que es el límite a la reelección con efecto retroactivo. Espero que prime el interés general, por sobre los intereses particulares”, dijo el senador PPD Felipe Harboe.

Más enfático, el senador UDI Iván Moreira señaló que “ganó el matonaje y la presión porque hicieron lo imposible para que el proyecto del límite a la reelección no se viera hoy y sabemos quiénes están detrás de esto. Una vergüenza”. Desde la DC el senador Jorge Pizarro respondió señalando que “no son aceptables las palabras del senador Moreira, acusando un matonaje no sé a quiénes, sería bueno que lo explicitara, porque hacer acusaciones de ese tipo requiere que uno se haga responsable”. Pero del mismo partido, la senadora Carolina Goic lamentó que una vez más se haya postergado la votación de este proyecto. "No hay que eternizarse en los cargos, y escuchar a la gente", indicó.

En este contexto, Harboe añadió que “estoy consciente de que este es un proyecto no fácil para mucha gente, porque significa probablemente que no pueden repostular en términos inmediatos, pero esto nos va a afectar a todos tarde o temprano”.

“Es importante darle una señal clara a la ciudadanía, creo que hay que aprobar el límite a la reelección con efecto retroactivo, que técnicamente tampoco es retroactivo, sino que es contar los periodos en los que cada uno ya ha estado ejerciendo los cargos”, añadió.

Por su parte, el senador RN Francisco Chahuán, quien ingreso la moción en 2006 siendo diputado, señaló que “este proyecto ha esperado catorce años para verse en segundo trámite constitucional, hay que actuar por principios y no por mezquinos cálculos electorales”.

Intentando zanjar la discusión, la presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD), expresó que “mi opinión es que salgamos luego de este proyecto (del límite a la reelección), porque en realidad lo que hemos mostrado a la opinión pública es bastante lamentable”.

En definitiva, la Corporación acordó fijar una sesión especial para discutir el proyecto, que podría ser la próxima semana. Para Harboe, “es hora de oxigenar la política. El estallido de octubre, no solo fue un estallido social, sino que también fue contra el sistema político que exige renovación, eso es muy importante. En consecuencia, llamo a senadores y senadoras a apoyar este proyecto con el efecto retroactivo, aunque de lo contrario muchos estarán protegiendo su continuidad".

Reproche de la Cámara

Desde la Cámara también cuestionaron esta nueva dilación de Senado, y así lo graficó el expresidente de esta rama legislativa, Iván Flores: “Realmente inexplicable: Una vez más el @Senado_Chile decide no votar el proyecto que limita la reelección de los parlamentarios! Esta mañana en la @Camara_cl formulé un llamado para votarlo a favor, sin dilaciones ni excusas!”.

Por su parte, el diputado RN Andrés Longton enfatizó que no puede ser que este proyecto lleve 19 años presente en el Congreso, al tiempo que puntualizó que “si no se aprueba la retroactividad en el Senado, vamos a tener una renovación de caras para el año 2030-2034, es decir, tendremos políticos en el Congreso que están aquí desde el año 1990, o sea, 44 años”.

“Si queremos darle tiraje a la chimenea y oxigenar la política, es necesario contar con caras nuevas. Digámoslo con todas sus letras: si no hubiese existido la presión social del año pasado y la de este año, el proyecto no se hubiese visto y seguiría durmiendo en el Senado, ya que nunca hubo voluntad de avanzar en él. Yo mismo el año pasado le pedí urgencia al Senado sobre este proyecto, y la verdad es que el portazo se escuchó en todo Valparaíso”, finalizó.