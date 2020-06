Mayo fatal: Registro Civil constata que fue el mes con más fallecidos de la última década en la Región Metropolitana

Tras la polémica sobre el número total de fallecidos en los últimos meses, a mediados de mayo la vocera de Gobierno, Karla Rubilar, informó que se empezarían a entregar las cifras desagregadas, el Registro Civil publicó este lunes las cifras de fallecidos durante mayo. ¿La conclusión? Es el peor mes en la última década en cuanto a número de fallecidos.

Según los datos publicados por La Tercera, en la Región Metropolitana se registraron 1.094 fallecimientos más que en 2019, sumando un total de 4.873, con lo que lo convierte en el mes con más víctimas fatales en una década. De hecho, el promedio es de 157 muertos en un día, versus 122 del año pasado.

La información que entrega el Registro Civil son muertes inscritas por cualquier causa, por lo que no es posible determinar si se trató de muerte por Covid-19 o por otra razón. Hasta ese domingo, habían muerto 665 personas en la RM por el coronavirus, de acuerdo a los datos entregados por el ministerio de Salud.

El mes que le sigue a mayo 2020 es julio 2019, donde se registraron 4.373. En tercer lugar queda junio 2017, con 4.361.

Si bien el catastro muestra variaciones a lo largo del país, con regiones que suben y otras que bajan respecto al año pasado, el caso de Santiago preocupa, ya que aumentó en un 30% sus defunciones.

En mayo del 2010, la cifra de muertos en la RM era de 3.267. Para el 2015, había aumentado levemente, hasta situarse en 3.362. El año pasado, 3.779. Sin embargo, este año la cifra se disparó, elevándose a 4.873.

En cuanto al resto de regiones, Valparaíso es la siguiente con más decesos en mayo, con 1.172. Sin embargo, solo tiene 1 muerte más si se compara con mayo del 2019. En tercer lugar queda la región del Biobío, con 785, registrando un descenso versus el mismo mes del año pasado, cuando registraron 877.

Las regiones que variaron más entre mayo del 2019 y mayo 2020 fueron Tarapacá, con 24 casos más que el 2019 (154 vs 130) y Magallanes, con 19 (108 vs 89). Por otro lado, las que tuvieron menos muertes en comparación con el año pasado fueron Temuco, con 145 muertes menos (513 vs 658); Biobío, Coquimbo, con 91 menos (333 vs 424) y el Maule, con 83 menos (497 vs 580).

El resto de regiones tuvieron una caída en sus muertes: Arica registró 15 muertes menos (95 vs 110); Antofagasta 10 menos (264 vs 274); Atacama, 8 menos (129 vs 137); O'Higgins, 73 menos (428 vs 501); Ñuble, 45 menos (253 vs 298); Los Ríos, 45 menos (203 vs 248); Los Lagos, 39 menos (405 vs 444); y Aysén, 12 menos, (33 vs 45).

La situación en la RM

En la RM, la comuna que más muertes registró este año, fue Independencia, con 656 (553 el 2019). Le sigue Santiago, con 362 (284 el 2019) y Providencia, con 300 (209 el 2019).

Las comunas que más variaron el porcentaje de fallecidos con respecto al 2019 fueron Cerro Navia, con una variación de 323,81% (178 este año vs 42 el 2019) y Huechuraba, con un 168,75% (43 este año vs 16 el 2019).

Las comunas que menos registraron muertes fueron Alhué y San Pedro, con 1.

Falta de información

Dado que la información que entrega el Registro Civil es global y corresponde a muertes inscritas por cualquier causa, todavía está pendiente una respuesta más precisa de la autoridad con la información estadística desagregada.

De hecho, el 24 de abril, El Mostrador solicitó vía Transparencia conocer la cantidad de fallecidos y las causas de muerte de los mismos, en periodos concretos, con el fin de comparar si se registró o no en el presente año un aumento de fallecimientos por alguna causa específica, pero el Registro Civil todavía no entrega los datos.