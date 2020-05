Información que no es oportuna, no sirve: Registro Civil pospone entrega de datos de fallecidos y causas de muerte

A juicio del Consejo para la Transparencia, en las últimas semanas se han registrado mejoras en los datos a los que la ciudadanía puede acceder desde la página www.gob.cl/coronavirus.cl, pero aún persisten brechas para elevar niveles de transparencia y acceso a la información a estadística desagregada. Las falencias radican en las cifras sobre hospitalización según sector –público y privado– e información sobre fallecidos –no se cuenta con datos por comuna, género o enfermedades preexistentes–, entre otras.

Fuera de esas observaciones, la opacidad puede ser aun mayor cuando se piden dichos datos a organismos públicos través de la Solicitud de Acceso a la Información Pública. El 24 de abril, el El Mostrador solicitó al Registro Civil conocer la cantidad de fallecidos y la causas de muerte de las mismas, en un periodo de tiempo específico y durante varios años, con el fin de comparar si registró o no en el presente año un aumento de fallecimiento por alguna causa específica.

Transcurrido un mes de dicha solicitud, el Registro Civil informó que debía posponer la entrega de la información por 10 días hábiles más.

La falta de transparencia, por ejemplo en la gestión del Estado de la pandemia, no se da solo cuando la información se esconde o no se entrega, sino también cuando se dilata. La información que no es oportuna, no sirve.