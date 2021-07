Axel Callis, experto electoral: "Si Jadue no hubiera cometido los errores que cometió, habría ganado él"

¿Qué tan sorpresivos te parecieron los resultados?

-Sichel sí estaba encima de Lavín hace mucho rato, pero no Boric encima de Jadue, en términos de aproximación. Es una sorpresa, porque seguramente fue algo que se desencadenó en las últimas dos o tres semanas. La sorpresa fue el resultado del Frente Amplio, no tanto el de Sichel. De Sichel me sorprendió el volumen de diferencia, pero pensé que a Jadue le iba a alcanzar para ganarle a Boric. El volumen de los resultados es muy relevante. No es solamente la cualidad, sino que también la cantidad, porque fueron más de tres millones (de votantes), y de una u otra forma, Gabriel Boric con su millón de votos saca una credencial. Le faltan unos pocos votos para estar en la segunda vuelta, podríamos decir que tiene medio cupo. A diferencia de Sichel, que no tiene ninguno. Tiene cero cupo, porque tiene 600 mil (votos), lo cual diría que es un cuarto de cupo porque le falta recorrer.

-¿Qué conclusiones sacas en una primera aproximación al perfil sociodemográfico de los electores?

-Tenemos un cambio de composición. Mi primera hipótesis es que votó gente distinta a la segunda vuelta de gobernadores. A lo mejor en el distrito 11 si tienden a ser parecidas las personas, pero en el resto del país yo noto que hay diferencias en la composición de los votos, sobre todo de la clase media, yo creo que votó mucha clase media joven, y votó no necesariamente para descartar a Jadue sino que para votar algo que cree. Además creo que entraron a votar jóvenes de estrato medio y medio-alto no solamente en el distrito 11, sino también en varias ciudades. Tiene una votación muy parecida a la de Beatriz Sánchez, con algunas incrustaciones en la quinta región, en las comunas más populares, pero con clase media como La Florida, Puente Alto, Maipú, Peñalolén. Los hijos de la derecha votaron por Boric, no por miedo al comunismo. Hace un año estábamos constatando que para las personas menores de 50 años, el comunismo no era ningún tema, eso es algo que se ve en las películas. Por lo tanto, Daniel Jadue nunca fue un problema para este grupo, el problema se lo armó Jadue solo.

¿A tu juicio en los resultados de Boric no hay un voto anticomunista, sino un voto anti Jadue?

-Cierto. Yo creo que el voto “anti algo”, que puede haber habido, fue “anti él” por el comportamiento en las últimas semanas, no fue un voto anticomunista. Jadue se transformó en una persona incorrecta en la relación con los periodistas, y él mismo decidió suspender una serie de actividades que tenía con grupos sensibles.También volvió un grupo de gente mayor que no votó en el plebiscito ni en gobernadores, que está en un ambiente de sentirse mejor con la pandemia. Entonces, hubo una mezcla, que los militantes, las personas de los sectores, y el votante que le gusta participar cívicamente de los procesos electorales legales, fueron a votar porque todo el mundo consideraba que lo de anteayer era una elección muy importante.

Debe haber personas mayores que votaron en contra del comunismo como concepto, pero yo creo que las personas que votaron en contra de algo, fue en contra de Jadue y su personalidad o su desempeño en la campaña, que es algo personal. Si Jadue no hubiera cometido los errores que cometió, lo más probable es que hubiera ganado él (…) el problema es que hizo un pésimo remate de campaña.

Voto de la centroizquierda

-¿Qué rol jugo la centroizquierda en la cantidad de votos que sacó Boric?

-Yo no le llamo voto de centroizquierda, yo le llamo voto de la cultura allendista-socialista, que es un voto que existe en Chile. Esta cultura no tiene que ver con el Partido Socialista, tiene que ver con otras cosas, con abuelos allendistas, con la Unidad Popular. Son personas que fueron educadas no solamente bajo ese componente de la Unidad Popular, sino que muchos de ellos (…) estudiaron en la época de Ricardo Lagos y con Bachelet. No son hijos de la Concertación, son hijos de la parte progresista de la Concertación, donde Allende y Bachelet sí son íconos.

Ayer (Boric) cerró con palabras de Salvador Allende. Él dice que siempre se ha sentido un socialista frenteamplista.

-¿Y en la derecha ves un voto de castigo?

-La primaria de ayer la gente votó por cambios en cada lado. Sichel sigue siendo una persona que habla desde la parte más “progresista” de la derecha. Él nunca renegó que venía de la Democracia Cristiana, y en términos de discursos valóricos, era el discurso más progresista junto al de Briones. Todo el mundo votó por personas nuevas y por ideas nuevas, dentro de sus propias baldosas. Cada uno votó por el cambio desde distintas partes.

Negociación parlamentaria

-Sichel no la tiene fácil. La negociación parlamentaria será ruda

-Acá Sichel, de una u otra forma, va a poner a una prueba su liderazgo dentro de Chile Vamos. Saber si veta o no veta, si apoya o no apoya, a ciertos candidatos y a otros no. Sichel tiene un gran problema, que es independiente en un mundo de puros partidos. La pregunta es cómo Chile Vamos va a resolver este tema en los comandos, porque en los comandos es donde se fragua la posibilidad de ser gobierno o no, y dónde se fraguan las líneas políticas. Basta recordar que la Concertación o la Nueva Mayoría, le llevaba la lista a Ricardo Lagos de candidatos y senadores, y a Bachelet también le llevaban la lista. Yo no veo a Chile Vamos llevándole la lista a Sebastián Sichel, no veo a Chile Vamos supeditándose al comando a Sebastián Sichel y sus amigos.

Encuestas y redes sociales

-El clima que se observó en redes sociales, con mayor cantidad de interacciones favor de Boric y Sichel, tuvieron un mejor acercamiento a la realidad que las encuestas, que nuevamente fallaron.

-Las encuestas, y yo las analicé todas, que son las últimas cuatro encuestas que se hicieron en junio, todas tienen como terreno más o menos entre el 23 y el 26 de junio. Es decir, todas tienen aproximadamente un mes de diferencia. Las encuestas son más exactas a medida que están más cerca. Eso es lo primero. La encuesta Data Influye daba por empatado a Sichel con Lavín, y Sichel creciendo. Lo que no vimos fue a Boric sobre Jadue y con esa diferencia, porque el fenómeno de Boric se desató en las propias redes sociales las últimas dos semanas, y las redes sociales interactúan hasta el día de la elección. Si nosotros hiciéramos una encuesta tomando el clima de las redes sociales el viernes pasado, esa encuesta hubiera sido mucho más exacta que la de hace 25 días. Lo que sí es que no podemos seguir teniendo un blackout de 15 días para la publicación de encuestas, porque nos exponemos a que salgan encuestas truchas”.

-¿Qué rol jugaron los debates televisivos en estas elecciones?

Yo creo que el debate de Apruebo Dignidad generó la confirmación del desfonde de Jadue, y el de Chile Vamos consolidó la tendencia de Sichel. Son distintos impactos. Yo sigo sosteniendo que los debates políticos no suman muchos votos en general, pero sí te pueden derrumbar un candidato, que es lo que pasó con Jadue y en otra dimensión con Lavín.

-¿Cómo ves a la Lista del Pueblo?

-Yo pienso que va a tender a humanizarse y va a ser una marca más política. No tengo ninguna duda de que se va a transformar en un movimiento político, por lo tanto va a pagar los costos de participar en la vida política. Hasta el minuto la Lista del Pueblo tiene un rol de advenedizo, como que están jugando pero no jugando, porque son tan del pueblo que no se meten, pero se van a terminar emporcando.