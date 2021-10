Gobernadores del Biobío y La Araucanía acusan al Gobierno de decretar a sus espaldas el Estado de Excepción

Dicen que se enteraron por el anuncio anticipado que hizo por los medios el presidente de RN Francisco Chahuán. Los gobernadores de la llamada Macrozona Sur criticaron al unísono que el Gobierno central pasara por encima de sus cargos y no les avisara previamente de la decisión de decretar Estado de Emergencia en las provincias de Arauco y Bío-Bío (en la región del Bío-Bío), y Malleco y Cautín (en la Araucanía), con el objetivo de coordinar el trabajo para hacer frente a la violencia que afecta la zona.

Por eso es que las autoridades locales esperan que con la visita del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, eso se subsane, en parte, y se reúna con ellos para explicarles el plan que aplicarán durante 15 días con esta medida, y que hoy desconocen por completo.

"Yo creo que aquí hay un error por parte del Gobierno, de no coordinarse con las autoridades regionales. Hoy día las máximas autoridades en cada región somos los gobernadores y creo que aquí hay una falla por parte del Gobierno de no coordinarse antes. Por lo mismo uno tiene que tomar ciertos resguardos y no tuvimos una comunicación. Eso no está correcto y esperamos que sea algo que se mejore", dijo en entrevista con El Mostrador el gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas (independiente electo en cupo de Chile Vamos).

"Este Estado de Emergencia se ha adoptado como una política de Gobierno más que como una política de Estado. Hasta el día martes al mediodía, nadie había sido llamado, nadie había sido consultado sobre la adopción de medidas, que, reconozco, es una facultad del Presidente de la República y hay problemas, pero uno piensa que para poder llevar adelante una tarea de envergadura para enfrentar una situación compleja, siempre es bueno contar con las opiniones que enriquecen de las distintas autoridades políticas, y eso no se hizo", dijo por su parte el gobernador del Bío-Bío, Rodrigo Díaz (exDC).

Ambas autoridades han tenido cierta coordinación mutua, junto a las autoridades de la región de Los Lagos. Y aunque coinciden en muchos puntos, como en que este es un tema integral, que los hechos son graves y que las policías están sobrepasadas, también difieren en otros, como en las posibles consecuencias de esta medida de La Moneda en sus territorios, con la presencia de militares, ampliamente cuestionado por la oposición y grupos mapuche.

Mientras Díaz dudó de la efectividad de la medida, Rivas apuntó a que es la forma de frenar a grupos con alta capacidad de fuego. "Tengo algún grado de escepticismo respecto de los resultados (...) Como cualquier persona bienintencionada espero que esta medida contribuya a generar una solución a un problema que tiene dimensión policial, pero que tiene dimensión cultural, étnica, productiva, social. Me parece que está un poquito coja la mesa", dijo el gobernador del Bío-Bío, Rodrigo Díaz, quien también cuestionó el día que eligió La Moneda para hacer el anuncio, el que en su percepción genera divisiones por las miradas sobre la llegada de los europeos a América y lo que significó para los pueblos originarios.

"Lo que se ha visto son carabineros con armas de servicio teniendo que enfrentarse a grupos con alto poder de fuego y una situación que no se ha podido controlar y que se ha ido agravando. Creemos que esta medida viene a reforzar la labor de las fuerzas de orden y seguridad, de Carabineros y la PDI, para poder apoyarlos desde el punto de vista logístico, de investigación, de transporte, ect., para poder controlar esta zona", dijo por su parte la máxima autoridad de la Araucanía, Luciano Rivas.

¿Puede agravar la tensión y la violencia?

El gobernador Rodrigo Díaz (Bío-Bío), expuso que hay personas que desde otra óptica podrían ver esta medida como una provocación, por lo que pidió poner atención durante estas horas y los días sucesivos ante esa posibilidad. "Si hubiera gente que pensara eso, uno podría imaginarse que eventualmente podrían haber riesgos por intento de alguna acción de carácter violento. Estoy especulando, pero no creo estar tan desconectado con la realidad en esta materia. Entonces yo espero que las medidas que se van a tomar por parte del encargado de la fuerza no permita asegurar que esta acción nos va a asegurar que no vamos a tener quemas, cortes de caminos, que la gente va a poder transitar sin recibir balazos", agregó.

En la mirada de su par de la Araucanía, Luciano Rivas, dijo que "no tenemos que pensar que esto se va a incrementar por parte de las comunidades, todo lo contrario. Yo creo que lo que en el mundo rural se necesita es mayor tranquilidad, mayor seguridad, y esperamos que eso se logre con este estado de emergencia". A pesar de eso, el gobernador subrayó la necesidad de que el trabajo de las Fuerzas Armadas se enmarque dentro de lo necesario, "que el comportamiento de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden y Seguridad sea lo más óptimo posible, como tiene que ser. Que lo que se haga sean temas de control por sobre todo y que la ciudadanía no tiene por qué tener temor cuando lo que se está buscando es una labor para dar solución a sectores que están tan complicado".

Rivas descartó que existiera por parte del Gobierno central una animadversión en la fecha en que se anunció la medida, sin embargo Díaz sí enfatizó el contexto histórico, político y electoral en que se instaló el Estado de Emergencia, con elecciones a la vuelta de la esquina, con un Gobierno contra las cuerdas por posibles acusaciones constitucionales e interpelaciones, y a días del aniversario del estallido social.

Ambos gobernadores en todo caso aseguraron que harán lo que les corresponda desde sus cargos para avanzar en soluciones, ejecutando reuniones de coordinación también entre ellos y otras autoridades locales.