Goic no aprobará el cuarto retiro: “No se trata de ser populares, sino responsables y eso significa también asumir costos”

En medio de la expectativa en el Senado por los votos que podrían viabilizar el cuarto retiro del 10%, la senadora de la DC Carolina Goic descartó votar a favor de la iniciativa. Hasta ahora la parlamentaria había manifestado sus distancias con la iniciativa sin explicitar que la rechazaría. Así, se dificulta el camino en la Cámara Alta, donde la oposición sólo tiene 24 votos de los 29 que requiere.

“Yo no he cambiado mi opinión y mi voto no está disponible para aprobar el cuarto retiro”, dijo la senadora por Magallanes en entrevista con La Tercera, donde agregó que “la discusión de los primeros retiros es absolutamente distinta a la del cuarto retiro. Hay un antes y un después del IFE como ayuda universal. Hoy la justificación no es la pandemia”.

“Si seguimos avanzando con los retiros hacemos mucho más difícil cualquier reforma al sistema de pensiones que ya se ha postergado por demasiado tiempo”, justificó la parlamentaria, quien llamó a sus colegas a la seriedad.

“No se trata de ser populares, sino responsables. Y eso significa también asumir costos. Pero costos en función de no legislar en pensando en la próxima elección sino en el país”, subrayó Goic, que además fustigó la idea de hacer indicaciones para aprobarlo, cuestionando “por qué mejorar algo que sabemos que es malo. Mejor hacerse cargo”.

Un golpe a los esfuerzos de Provoste de alinear a los suyos, luego de manifestarse a favor de este retiro “sin letra chica”, es decir, sin indicaciones. Goic, en todo caso, dijo que su compañera de labores estaba al tanto de su determinación. “No creo que el liderazgo de Yasna Provoste se mida con el cuarto retiro. Creo que en esto la lealtad no se mide, tenemos derecho a disentir, lo conversé con ella, ella conoce mi postura. Desdramaticemos que hayan diferencias”, dijo Goic.

Así, la única bancada más compleja en la oposición es la Democracia Cristiana, pues en el Partido Socialista tienen confianza en que el senador Carlos Montes se cuadre a pesar de haber manifestado que le era difícil apoyar el proyecto. En el PPD la duda está en el senador Ricardo Lagos Weber. En el oficialismo, en tanto, algunos senadores se han declarado en reflexión.

En otro tema, consultada sobre qué hará si gana Gabriel Boric o José Antonio Kast la elección, enfatizó que “mi lugar es en la oposición, de eso no tengo duda. Yo voy a ser oposición”.