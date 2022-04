Exministro Paris cuestiona al Minsal por el Plan Fronteras Protegidas y también critica los errores de la Ministra Siches

El exministro de Salud durante el gobierno de Sebastián Piñera, Enrique Paris, volvió a criticar al Minsal sobre el Plan de Fronteras Protegidas presentado el día de ayer. También demostró su preocupación por la baja velocidad en el proceso de vacunación.

Cabe recordar que Paris ya había esbozado una critica al nuevo Plan Paso a Paso que instauró el Ministerio de Salud, calificándolo de "desprolijo, sin evidencia y con frases de relleno", puesto que aún no se comunicaban los criterios que para cada fase.

También te puede interesar:

Dicha información ya se dio a conocer a la luz pública, a lo que el anterior titular de Salud se mostró contrario al criterio que incluye a todas las consultas por virus respiratorios sin marcar una diferencia sumado a la forma en que se fijan las camas UCI en un 25%. "Para estar tranquilos y sobre el 50% se produce una inquietud. Aquí hay que recordar que la ocupación de camas UCI no es instantánea, sino que aparece 14 o 15 días después que uno se enferma", sostuvo.

También fue crítico con la flexibilización de la mascarilla, la que la calificó como "poco clara", ya que hay aspectos que , por ejemplo, quedan a cargo de los colegios. "Yo no quiero atacar al plan y aparecer como que al ex ministro le parece poco claro, me parece que hay que explicarlo con más detalle (...) creo que ha faltado comunicación. La experiencia dirá si fue poco claro o no, pero creo que tiene señales muy confusas todavía", puntualizó en Radio Pauta.

Plan Fronteras Protegidas

Para Paris la mayor preocupación se encuentra en la vacunación y su implementación en el Plan Fronteras Protegidas, ya que denuncia que el proceso de inoculación "ha disminuido hasta en un 50% y aquí hay una cosa bien curiosa: para los extranjeros la homologación es voluntaria, y para tener el pase de movilidad tienes que homologar tu vacuna. En cambio, para los chilenos es obligatorio tener las vacunas al día para el pase de movilidad".

"Esto último me parece positivo, lo que me parece negativo es que entre gente extranjera sin vacunarse. Eso hace una discriminación negativa", complementó, pero consideró que es "un contrasentido que no tiene explicación que alguien del extranjero entre sin vacuna y no se le pueda exigir el pase de movilidad".

El miedo del exministro es que con este escenario suceda lo que ocurre en China o en algunos estados de Estados Unidos con el aumento de casos. "Cuando esos casos lleguen acá, no se van a poder detectar, porque la persona va a entrar sin ningún control. Ellos dicen que van a hacer estudio genómico, ¿pero cómo lo van a hacer si no detectan a las personas?", precisó.

Errores de Siches

Al ser consultado sobre las criticas que recibió en su gestión, sobre todo de la hoy ministra del Interior, Izkia Siches, Paris expresó que "se les han vuelto en contra".

"La forma en que ellos atacaron y algunos sin atacarnos, no tienen cara; se les ha devuelto en contra. Los errores que ha cometido la persona que usted nombró (Siches) son terriblemente mayores de lo que nos restregaban a nosotros", manifestó.

Bajo esa línea, detalló que "los errores comunicacionales, de lenguaje, postura, la forma como se expresa, revela una falta de preocupación, de tino, de cultura diría yo, que realmente es abismante".