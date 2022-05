ISP instruye cese de distribución de 39 lotes de preservativos tras detectar falla en su calidad: quedaron en cuarentena preventiva

El Instituto de Salud Pública (ISP) instruyó frenar la distribución de 39 lotes de preservativos masculinos de látex, fabricados por la marca china Suzhou Colourway New Material Co., LTD. También ordenó la cuarentena preventiva y el no uso de este producto, mediante el Departamento Agencia Nacional de Dispositivos Médicos Innovación y Desarrollo (Andid).

Esta problemática se suma al reciente descubrimiento que detectó fallas en la fabricación y ventas de pastillas anticonceptivas, el que generó que más de 200 mujeres hayan quedado embarazadas desde 2020 en nuestro país por ingerir píldoras entregadas por el sistema público de salud.

La Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast) adquirió algunos lotes que fueron importados y distribuidos en el país por Cegamed Chile S.A.

La entidad de salud indicó que fueron informados sobre que los condones en cuestión tenían problemas de calidad, por lo que fueron analizados cinco lotes, comprobándose el no cumplimiento de los parámetros en la cantidad de lubricante, dimensiones y espesor.

El llamado desde el ISP es a no utilizar preservativos masculinos de látex perteneciente a la marca china: Suzhou Colourway New Material Co., LTD., puesto que ya se comprobaron cinco lotes con problemas y el resto de los lotes quedó en cuarentena preventiva para continuar siendo analizados.

A su vez instaron a las personas que cuenten con estos productos, los devuelvan al establecimiento de salud donde los recibieron o adquirieron. Esta decisión será hasta que finalicen los estudios por parte del Departamento Andid.

Además, el Instituto de Salud Pública dejó un formulario en la página Descarga Formulario ANDID/006, el que se debe enviar al correo electrónico tecnovigilancia@ispch.cl, en caso de que se presenten problemas con los condones en cuestión.







Revisa a continuación los lotes con problemas